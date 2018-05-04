В Челнах исправили баннер Победы с перевернутым флагом Татарстана

Праздничный баннер с перевернутым по ошибке флагом Татарстана, подготовленный ко Дню Победы, подкорректировали, сообщает Chelny-biz.ru.

Баннер с красно-бело-зеленым флагом Венгрии разместили на фасаде дома 10/24 напротив мемориала «Родина-Мать». Не трудно догадаться, что разработчики планировали нарисовать триколор Татарстана, но случайно перепутали цвета. Ошибку заметили жители города, которые выложили фотографию в соцсетях.

«Уважаемая администрация! Не позорьтесь, снимите праздничный баннер с дома 10/24 в поселке ГЭС. Флаг Татарстана зеленый белый красный, а не красный белый зеленый», — написала Елена Портнова.

По словам директора компании «Реклама-Центр» Фаниса Харисова, люди, допустившие ошибку на баннере, будут наказаны. По его словам, перед праздником из-за большого объема работы у дизайнеров «замыливается» глаз.

«Когда готовится макет, его тысячу раз переделывают, в течение нескольких месяцев согласовывают. Обсуждение проводится среди дизайнеров, среди чиновников. Результат отправляется во все инстанции на проверку. Но вот, недосмотрели», — сказал он.