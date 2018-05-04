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В Челнах исправили баннер Победы с перевернутым флагом Татарстана
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В Челнах исправили баннер Победы с перевернутым флагом Татарстана 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Праздничный баннер с перевернутым по ошибке флагом Татарстана, подготовленный ко Дню Победы, подкорректировали, сообщает Chelny-biz.ru.
Баннер с красно-бело-зеленым флагом Венгрии разместили на фасаде дома 10/24 напротив мемориала «Родина-Мать». Не трудно догадаться, что разработчики планировали нарисовать триколор Татарстана, но случайно перепутали цвета. Ошибку заметили жители города, которые выложили фотографию в соцсетях.
«Уважаемая администрация! Не позорьтесь, снимите праздничный баннер с дома 10/24 в поселке ГЭС. Флаг Татарстана зеленый белый красный, а не красный белый зеленый», — написала Елена Портнова.
По словам директора компании «Реклама-Центр» Фаниса Харисова, люди, допустившие ошибку на баннере, будут наказаны. По его словам, перед праздником из-за большого объема работы у дизайнеров «замыливается» глаз.
«Когда готовится макет, его тысячу раз переделывают, в течение нескольких месяцев согласовывают. Обсуждение проводится среди дизайнеров, среди чиновников. Результат отправляется во все инстанции на проверку. Но вот, недосмотрели», — сказал он.
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