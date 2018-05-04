Разрисованные красотки: в Екатеринбурге выберут королеву в татуировках

В Екатеринбурге проходит самый неформальный конкурс красоты — выбирают королеву с татуировками на теле. Итоги подведут во время фестиваля Ural Tattoo Convention, который пройдёт 12 и 13 мая.

В конкурсе принимают участие екатеринбурженки разных возрастов и взглядов. Некоторые из них воспитывают детей, другие работают в офисах и на заводах, третьи — сами бьют татуировки. Но объединяет их одно — любовь к рисункам на теле.

Победительницу в итоге выберет жюри, а мы предлагаем вам рассмотреть всех десять финалисток конкурса и проголосовать за ту, которая нравится вам больше всех. Результаты потом сравним с официальными.