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Разрисованные красотки: в Екатеринбурге выберут королеву в татуировках
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Разрисованные красотки: в Екатеринбурге выберут королеву в татуировках 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге проходит самый неформальный конкурс красоты — выбирают королеву с татуировками на теле. Итоги подведут во время фестиваля Ural Tattoo Convention, который пройдёт 12 и 13 мая.
В конкурсе принимают участие екатеринбурженки разных возрастов и взглядов. Некоторые из них воспитывают детей, другие работают в офисах и на заводах, третьи — сами бьют татуировки. Но объединяет их одно — любовь к рисункам на теле.
Победительницу в итоге выберет жюри, а мы предлагаем вам рассмотреть всех десять финалисток конкурса и проголосовать за ту, которая нравится вам больше всех. Результаты потом сравним с официальными.
Такие конкурсы проходят в Екатеринбурге не в первый раз. Например, в прошлом году мы писали про 29-летнюю Елену Осипову, которая получила звание «Мисс неформальная красота». Она тоже вся в татуировках. В прошлом году королевой тату в Екатеринбурге стала 27-летняя Наталья Сапоненко. Она рассказывала, что первую татуировку набила в 13 лет.
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Женский форум
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