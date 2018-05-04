Эмили Ратаковски показала свои школьные фото

Эмили Ратаковски решила показать, какой она была в школе — судя по фотографиям, топ-модель уже в те времена отличалась весьма незаурядной красотой.

Серия фотографий появилась в Инстаграм модели не просто так, Эмили вообще редко делает что-то без причины. В этот раз Ратаковски решила в очередной раз напомнить, что никто не имеет права лишать женщину удовольствия быть собой в любом возрасте.

В подписи к одному из снимков Эмили довольно откровенно указала, что ей нравится быть соблазнительной. За что тут критиковать, в самом деле?

Мне было 12, но все смотрели на меня так, будто мне уже 21. Знаете, довольно сложно в этом возрасте воспринимать такое отношение окружающих

Эмили призналась, что даже со стороны одноклассников чувствовала некоторое давление. Впрочем, в следующем посте красотка заявила, что прошла испытание с честью.