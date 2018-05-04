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«Полка добра» с бесплатными продуктами для нуждающихся появилась в Котельниках
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«Полка добра» с бесплатными продуктами для нуждающихся появилась в Котельниках 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В городском округе Котельники в микрорайоне Силикат у дома № 4 в торговом павильоне «Подмосковный фермер» организовали «полку добра». Об этом рассказала заместитель главы городского округа Галина Дюкарева.
Один из наших предпринимателей торгового павильона «Подмосковный фермер» вышел с инициативой и организовал акцию под названием «Полка добра», с которой действительно нуждающиеся люди могут бесплатно взять для себя продукты питания. А также все неравнодушные жители могут приобрести и положить на полку продукты, оказав, тем самым, поддержку нуждающимся
— Галина Дюкарева.
Заместитель главы Котельников добавила, что жители приносят молоко, макароны, сухие завтраки и другие продукты. Нововведение будет действовать на постоянной основе.
Акция «Полка добра» была запущена
бизнес-сообществом
и волонтерами в 2017 году в некоторых регионах страны. По правилам устанавливаются стеллажи в магазинах, куда люди могут принести бесплатные продукты для малоимущих,
детей-сирот, пенсионеров, многодетных семей, малообеспеченных слоев населения. В городском округе Котельники такая «полка добра» открылась впервые.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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