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Минсельхоз выявил избыточное потребление хлебных продуктов в России
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Минсельхоз выявил избыточное потребление хлебных продуктов в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Потребление хлебных продуктов в расчете на душу населения в прошлом году составило 118,3 кг при рекомендованной норме 96 кг в год на человека. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минсельхоза.
"Потребление хлебных продуктов в расчете на душу населения в 2017 году, по оценке Минсельхоза России, составило 118,3 кг при рекомендованной норме 96 кг/год на человека и остается неизменным на протяжении последних лет", — заявили в министерстве.
Также стало известно, что потребление сахара на душу населения в 2017 году составило 39,4 кг при рекомендованной норме потребления 24 кг.
Ранее в Минздраве рассказали об увеличении числа страдающих от ожирения россиян.
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