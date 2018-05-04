11-летнему Максиму нужна срочная операция, чтобы спасти челюсть

11-летнему костромичу Максиму Бушуеву требуется 65 930 рублей, чтобы исправить сложный порок рта и челюсти. Как узнал KOSTROMA.TODAY, мальчику поставили диагноз «врожденная полная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка верхней челюсти и неба слева».

Максиму необходима операция, в ходе которой ему установят расширяющую ортодонтическую пластину и брекеты. Ситуация очень серьезная. Если сейчас этого не сделать, то позже придется менять всю челюсть.

За свою жизнь юный костромич уже перенес 4 операции. Две из них неудачные, потому что швы все время расходились. А Максим мужественно терпел адскую боль.

В настоящий момент мальчик не может развиваться вместе со своими ровесниками, потому что плохо говорит. Болезнь не позволяет ему общаться и играть с другими детьми, потому что его не понимают и смеются над ним.

Папа Максима ушел из семьи сразу после того, как увидел малыша в роддоме. Сейчас мальчика и его старшую сестренку мама воспитывает одна. Поэтому у семьи нет нужной суммы для лечения Максима. Их доход — пенсия по инвалидности и алименты в 4 тысячи рублей.

Перечислить средства на операцию Максима Бушуева можно на сайте благотворительного фонда «География добра».