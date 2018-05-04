Не пряники и не самовары. Как выглядит творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле

23 апреля в Туле прошло открытие творческого индустриального кластера «Октава», совместного проекта госкорпорации «Ростех» , правительства Тульской области и частного инвестора Михаила Шелкова . Новое пространство расположено на территории действующего завода, легендарного производителя микрофонов, на которые записывались U2, Radiohead и Владимир Высоцкий. Заместитель начальника Центра Гиляровского Павел Гнилорыбов и архитектор, автор Telegram-канала Fragments Юлия Каптур рассказали Strelka Magazine о том, как устроен кластер и какое значение он имеет для развития города.

«Октава» находится в историческом центре Тулы, от Кремля до кластера можно добраться пешком за десять минут, а от Московского вокзала — за полчаса. В ближайшие четыре года в городе планируется благоустройство нескольких набережных, центральных улиц и площади.

Реновация промышленных зданий и территорий как явление распространено последние десять лет в России, в частности в Москве («Винзавод», Artplay), Санкт-Петербурге (Новая Голландия, «Ткачи»). Это в целом положительно влияет на районы их месторасположения: в прошлом закрытые и неприветливые территории становятся открытыми пространствами с новой городской инфраструктурой.

Большинство проектов, созданных на месте опустевших заводов, делают ставку в основном на малый бизнес. Кластер, помимо создания арендных площадей, старается решать социальные задачи: открывает мастерские, техническую библиотеку, просветительский Музей станка, Высшую техническую школу.

Эти функции занимают первые два этажа здания. Пространства, наиболее выгодные с точки зрения коммерции, определены под общественно-значимые функции. В этом выражаются приоритеты кластера — увлечь посетителя и передать ему знания о промышленном наследии города.

На третьем этаже разместится Высшая техническая школа, на четвёртом — арендные помещения, а на уровне крыши — ресторан с красивыми видами на город.

Павел Гнилорыбов, заместитель начальника Центра Гиляровского, автор Telegram-канала «Архитектурные излишества»:

«В Туле каждый второй скажет о том, что основным маяком для выпускников является Москва. При этом город с трудом переживает прыжок из индустриального прошлого в новую реальность: кажется, про оружие, пряники и самовары тут напоминает всё, а другое просто не транслируется. В этом смысле «Октава» важнее, чем её московские аналоги: это не просто редевелопмент промзоны, не очередная крыша для кафе. Это действующее и довольно успешное производство, а новые функции (музей, концертные и лекционные площади, пространство для стартапов) помогут освоить пространство и обрести координаты. Возможно, одна точка весь город не потянет: городскую среду обычно лечат от депрессии комплексно. Но тут важен пример. Открытие состоялось — посмотрим, что будет дальше, территорию нужно обживать, насыщать и, конечно, затащить хотя бы пятую часть города. Насколько я понимаю, состоялся не разовый десант из Москвы, который местные обычно воспринимают в штыки, а велась работа с городским сообществом».

Одним из символов кластера становится яркий элемент на фасаде — оранжевая лестница. Она работает как автономный вход для посетителей музея: поднимаясь по лестнице, мы попадаем на эксплуатируемую террасу и в холл музейного этажа. Тёмный зал Музея станка напоминает фон для декораций, а выставка — иммерсивный спектакль. Зритель проходит экспозицию по продуманному маршруту. Видеомэппинг и проекции превращают станки в объекты искусства. Одна из инсталляций музея рассказывает историю десяти российских заводов. Они показаны в виде минималистских макетов, обращая внимание зрителя на уникальную скульптурность этих зданий.

Оранжевый цвет выбран не случайно: так были выкрашены заводские элементы, которые находились на этом месте.

Архитекторы сохранили и проявили в интерьере существующие конструктивные элементы здания 1927 года. Многие их решения, такие как использование стеклоблоков, витражных окон, отсылают к первоначальному образу здания и архитектуре того времени.

Авторы архитектурной концепции — бюро Orchestra (Екатерина Гольдберг, Эдуард Моро и Арсений Бродач) — деликатно подошли к формированию нового образа «Октавы». Реконструкция не перечёркивает прошлое завода, а становится новым этапом его жизни.

Разметка на полу, которая используется в промышленных интерьерах для навигации, становится элементом суперграфики.

Архитекторы не использовали типовые приёмы, и каждая отдельная зона имеет свой характер и образ. Это проявлено в отделке, мебели и цветовых решениях. В одном из залов технической библиотеки — яркие голубые стулья в сочетании с мебелью из фанеры и бетонными светильниками. В кафе — оранжевые стулья, латунные светильники и синяя скамья с барными столиками. В холле Музея станка акцент сделан на яркой стене с инфографикой. А пространство сувенирного магазина представляет структурная композиция модульных стеллажей из металла.

Текст: Юлия Каптур

Фотографии: Ольга Алексеенко / Институт «Стрелка»