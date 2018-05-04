SpotX добавляет данные Nielsen в ТВ аналитику

Платформа видеорекламы SpotX будет использовать данные Nielsen в своем инвентаре для Smart TV, позволяющем брендам понять охват их кампаний как в линейном вещании, так и в экосистеме Smart TV.

Для брендов и рекламодателей это означает возможность более эффективного проведения и отслеживания кампаний на различных платформах.

«Новое решение дает медиабаерам ключ к пониманию реальной совокупной аудитории их кампаний», — говорит Джереми Страйт, старший вице-президент по стратегическому партнерству SpotX, — «Опытные баеры, проводящие ТВ кампании на платформе SpotX смогут измерить эффект от их кампаний как в линейном вещании, так и на Smart TV, используя метрики, без учета их DSP (demand side platform)».

SpotX заявляет, что это первая цифровая SSP платформа использующая данные Nielsen для Smart TV.

Решение имеет большое значение еще и потому, что может вдохновить тех рекламодателей, которые неохотно инвестируют в кампании на кабельном ТВ из-за сомнений в измерениях, и направить часть их бюджетов в эту сферу.

«Рекламодателям сложно перераспределять бюджеты без оснований для закупки рекламного времени», — говорит Страйт, — «Данное решение дает баерам инструменты, необходимые для измерения кампаний в линейном вещании и в ОТТ. Измерительные инструменты в данном случае позволят брендам видеть влияние и эффективность их кампаний».

Измерения остаются источником, к которым рекламодатели на ТВ и в ОТТ относятся с наибольшим скепсисом. Включение аналитики Nielsen и сокращение разрыва между смотрением линейного ТВ и Smart TV — важный шаг вперед.

«Стандартизация измерений для всех форматов видео и способов его доставки — единственный способ для рекламодателей сравнивать подобное с подобным, это поможет измерять кросс-экранную аудиторию привычным для баеров языком GRP или CPM; обосновывать бюджет для кампаний на ТВ; и обеспечивать ROI для закупок рекламного времени на любом экране», — добавляет Страйт.

ИСТОЧНИК: MediaPost