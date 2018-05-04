Дача минус пломба: что делать, если зубы подвели вас вдали от цивилизации

Вы мирно вскапываете грядки на даче, убираете мусор или красите заборчик. И вдруг, когда после праведных трудов присели выпить чаю с бубликом, раздается неприятный звук — вас покинула какая-то пломба. Что делать и где искать спасения, если ваш любимый стоматолог остался в городе и попасть к нему вы сможете в лучшем случае через два-три дня? Марина Колесниченко , стоматолог, главный врач Beauty Line, расскажет, как пережить потерю и донести до врача остаток зуба более или менее в сохранности.

Ватка для дырочки Если пломба выпала, и вы не можете попасть к стоматологу, то не паникуйте. В вашем распоряжении остается несколько средств, чтобы пережить пару дней. Нужно постараться закрыть ваткой возникшую на месте утраты полость, чтобы избежать проникновения в нее бактерий и остатков еды. Пропитывать ватку перекисью в 3% или хлоргексидином не обязательно — достаточно смочить водой, и она будет держаться на месте. Если острые края травмируют слизистую, то не надо волноваться: очень быстро эти края сгладятся из— за трения о язык. Перекись и хлоргексидин Полоскание с 3%-ной перекисью водорода, как и полоскание с хлоргексидином, уменьшит или совсем избавит вас от кровотечения из ранок, но важно помнить — эффект от этих средств с точки зрения обеззараживания временный. По сути, они на время очищают полость зуба от бактерий, но после первого же приема пищи их концентрация во рту тут же восстанавливается, потому что еда создает на зубах налет. Он является питательной средой для бактерий, где они очень быстро размножаются. К тому же перекись может оказывать раздражающий эффект, если полость очень глубокая.

Чистка зубов после каждого приема пищи Если есть открытая полость в зубе, и вы опасаетесь, что зуб начнет сильно разрушаться, а возможности немедленно попасть к врачу нет, то следует чистить зубы после каждого приема пищи, чтобы минимизировать количество бактерий и не допустить разрастания кариозного процесса. Чистить даже такой зуб можно зубной щеткой, причем совершенно спокойно. Если есть повышенная чувствительность, то опять же закройте зуб ваткой. Стоматологические гели Метрогил и солкосерил денталь можно использовать для десны, если она заболела или травмирована после выпадения пломбы. Но имейте в виду — эти средства достаточно быстро, за один-два часа, растворяются и исчезают. Таким образом, они помогут при повреждении десны, но никаких не повлияют на состояние твердых тканей зуба. Все эти меры — строго временные и не избавят вас от необходимости как можно скорее попасть на прием к врачу. Полость в зубе нужно обязательно закрыть, чтобы в нее не попадали бактерии, и чтобы она дальше не увеличивалась. Никакого самолечения здесь быть не может.

А вот на Западе… В просвещенных западных странах есть такая практика: почти в каждой аптеке продаются наборы для временного пломбирования зубов. Пострадавший от потери пломбы может купить специальную пасту, скатать из нее шарик и заложить им образовавшуюся дыру, чтобы в нее не попадала пища и бактерии и сохранить зуб до приема доктора. Такая пломба-самоделка может простоять около недели. У нас подобные пасты, увы, не продаются, и мы можем лишь позавидовать гражданам продвинутой заграницы.