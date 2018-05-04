Чем «опасна» психотерапия, или Пять ее главных последствий

В наши дни особо животрепещущей темой считается работа над собой — психологическое консультирование, тренинги или долгосрочная психотерапия. Польза от всего вышеперечисленного, безусловно, лежит на поверхности, но мало кто догадывается, что наряду с положительными переменами в вашей жизни вы также столкнетесь с неожиданными сюрпризами. Или назовем их последствиями. Будьте готовы к ним.

Вас будет качать из стороны в сторону

Первое, что происходит с человеком с началом психотерапии, — это жесткий эмоциональный кач. Происходит он из-за «оголения» чувств, переживаний, как правило, подавленных. Все они могут ощущаться утрированно и накатывать небольшими, но мощными дозами. Например, вы заглушали длительное время ваше отношение к разводу или какому-то печальному событию. Неосознанно дали себе установку «Все в порядке, я справлюсь» и направили энергию в работу или ребенка, так и не проплакав положенную порцию горьких слез. Во время терапии вы по-новому проживете этот опыт и неожиданно для себя поймаете новый спектр чувств к нему. Он просится наружу настоящими переживаниями — болью. Проживите с ней, разрешите ей быть — это обязательное условие и успешный путь к освобождению от нее же.

Окружающие начнут думать, что с вами что-то не так Помимо кача, вы заметите (не сразу) у себя новые модели поведения. Перестанете улыбаться всем подряд, неожиданно попросите людей в троллейбусе пройти вперед и не толкаться у первой двери. Начнете четко понимать, что вы хотите съесть на обед и что пойдете на ланч без коллег. Родственники начнут выражать недоумение, чего это вдруг вы такой агрессивный и невоспитанный, — это они так отреагируют на ваше выстраивание личных границ и скрытые послания в духе «со мной этот номер больше не пройдет». Да и вообще взаимодействие с окружающими поменяется, потому что вы наконец поймете, что делали раньше много всего, чего на самом деле не хотели.

Изменятся ваши привычки

Если вы тусовщица и слывете в компании самой задорной и веселой подружкой, с которой можно наутро оказаться в другом городе, то уже совсем скоро вы разочаруете своих друзей. Смените традиционные посиделки в ресторанах по пятницам на чтение книжек дома, а главное, перестанете рефлексировать на этот счет, полагая, что упускаете нечто важное. Все самое важное начнет происходить не где-то там на Патриках, а у вас внутри. Поэтому желание заполнять пустоту за счет социальной активности постепенно сбавит обороты. Окружение так же рискует трансформироваться и, возможно, преобразится: вы банально уясните для себя, что многие ваши устои и привычки давно устарели и, возможно, навязаны ближайшим окружением или обществом, в котором вы жили последние годы.

Скорее всего, вам захочется уйти с работы

Да-да, этот порыв — не единичный случай, а ощутимая закономерность. И все потому что большинство из нас занимаются совершенно не тем, что искренне любят. В один прекрасный день вы зайдете в офис и всем телом почувствуете, что вы против собственной системы ценностей, что график сковывает ваши возможности и давит своими рамками, что вы профессионал и заслуживаете большего. Или что-то вроде «а почему я работаю за эту зарплату?». Дальше вы пойдете обсуждать ее с начальством или ввяжетесь в новый проект, рискованный, как вам будет казаться. Но как бы там ни было, это в любом случае станет либо новым опытом, либо новым делом вашей жизни.

Cкорее всего, вам захочется уйти из семьи

Не самый радужный пункт, но, оказавшись в честных отношениях с самим собой, вы перестанете думать стереотипами и клише и, возможно, поменяете отношение к браку как к таковому. Соответственно, велика вероятность обнаружить себя давно несчастливым в ваших долгих отношениях и перестать оправдывать это кризисами, усталостью, детьми и прочими «все же так живут, и ничего». По-хорошему, вам захочется честно признаться партнеру во всем, с чем вы больше не хотите мириться или что не хотите принимать. С отзывчивым партнером вполне возможен дальнейший успех и более крепкий союз. Еще существует вариант, что вы все-таки расстанетесь, потому что вторую половину не устроит новое положение вещей и у него не появится желание поработать над отношениями или хотя бы попытаться сделать это.

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