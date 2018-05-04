Бритни Спирс занимается фитнесом с бойфрендом

Считается, что пары, которые вместе занимаются спортом, надолго остаются вместе. И союз Бритни Спирс (Britney Spears) и Сэма Асгари (Sam Asghari) явно будет крепким. Ведь знаменитости предпочитают тренироваться вместе.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

3 Май 2018 в 1:24 PDT Поп-звезда выложила в Insta запись с тренировки. Видео показывает Бритни, которая выполняет различные упражнения вместе с Сэмом, в том числе она делает упражнения для пресса, обвив своего возлюбленного ногами вокруг талии. Далее следует целая серия других упражнений, среди которых и отжимания Сэма с Бритни, опирающейся на его спину.

«Вместе сильнее», — подписала видео поп-певица. Это не первый раз, когда она выкладывает видео подобного рода. Так, в апреле она опубликовала запись, где они вдвоем демонстрируют свои танцевальные движения. «В некоторые дни ты просто должен танцевать», — написала она тогда.

Напомним, о романе звезды с Асгари, который строит карьеру фитнес-модели, стало известно в конце прошлого года. Встретились они во время съемок клипа Бритни Slumber Party. Ранее говорили о том, что певица очень боится потерять своего возлюбленного: «Бритни понимает, что Сэм младше нее на 12 лет, к тому же он невероятно привлекателен. И она переживает, что он может влюбиться в кого-то своего возраста», — поведал как-то инсайдер порталу Radar Online.