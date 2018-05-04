10 самых ранних вредителей: как не пропустить первую обработку сада

Весна! В это время пробуждается всё живое, независимо от предпочтений человека. И если распусканию зелени и чириканью птах дачники рады, то появлению проснувшихся садовых вредителей — однозначно нет. К сожалению, редко кто может быть спокоен за свои плодовые деревья и кустарники. Как правило, без своевременной защиты хорошего урожая получить не удаётся.

Весной необходимо защитить сад от вредителей

Мы решили составить шорт-лист из 10 вредителей, которые пробуждаются в первые тёплые деньки и наносят наиболее заметный урон уже в начале сезона. Рассмотрим их действие на самые распространённые культуры на наших дачах и поговорим о способах защиты растений.

Яблоня

Максимальный вред урожаю яблок наносит ещё ранней весной грозный враг — яблонный цветоед (яблоневый долгоносик-цветоед). Зимует это насекомое в верхнем слое почвы, под опавшими листьями, в трещинках коры. Как только сходит снег и температура начинает повышаться, жучки оживают и поднимаются на дерево. Их важная отличительная особенность — массовое поражение бутонов зацветающего дерева.

Яблонный цветоед пробуждается в саду одним из первых

Самки откладывают по одному яйцу в каждый выдвигающийся бутон, а уж вылупившиеся личинки постараются уничтожить всё его содержимое. В результате цветки усыхают, не раскрывшись, а появляющиеся молодые жуки продолжают своё чёрное дело — накалывают хоботком завязавшиеся плоды и обгрызают мягкие листья. Весной хорошо работают в защите клеевые ловчие пояса, которые желательно сжечь после отцветания яблонь. Недавняя публикация нашего сайта о том, как сделать и правильно установить ловчий пояс, активно обсуждалась читателями. Загляните, вам может оказаться полезной не только информация, содержащаяся в статье, но и ценный опыт садоводов, которым они поделились в комментариях.

Груша

Любители груш должны иметь в виду, что у них есть серьезный конкурент. Яблонный цветоед не менее охотно взбирается и на эти плодовые деревья. Похожим поведением обладает также и другой цветоед — грушевый. Поэтому все неприятности, описанные выше, касаются груш тоже.

Объект поражения яблонного и грушевого цветоедов — бутоны

Но самым вредным насекомым для этого плодового дерева считается грушевая листовая галлица. Это личный враг груши, так как питается она только её молодыми листьями. После зимовки в земле насекомые, имеющие облик комара, вылетают в конце апреля. Самка откладывает яйца между волосками еще не распустившегося молодого листочка, и вылупившиеся вскоре личинки начинают высасывать из него сок. По краю поражённого листа появляются красноватые валики (уплотнения) — галлы.

Грушевая галлица питается только молодыми листьями груши

Больные листья становятся ломкими, подсыхают и закручиваются вверх, где и развиваются куколки. Эти гнёзда хорошо видны осенью, поэтому один из способов борьбы — их сбор в конце сезона вручную.

Вишня, черешня, слива

Вишнёвый долгоносик (слоник, трубковёрт вишнёвый) — враг номер один для вишни, черешни и других косточковых деревьев в саду. Это небольшой блестящий жучок длиной до 10 мм зеленовато-бронзового цвета. Имеет характерный хоботок, отличающий всех долгоносиков.

Вишнёвый долгоносик

Зимует в верхних слоях почвы, а во время цветения поднимается на деревья и питается почками, цветками и завязями. Самки откладывают яйца в плоды, когда они начинают окрашиваться. Чуть позже, примерно через 10 дней после цветения активизируется ещё один опасный вредитель — вишнёвая муха. Её личинки (белые червячки) выедают мякоть плодов, отчего они становятся неровными, вялыми, матового цвета. Конечно, такие вишни и черешни в пищу не годятся.

Личинки вишнёвой мухи выедают мякоть плода

Малина, земляника

Первый весенний вредитель малины — малинная почковая моль. Зимует в коконах под отслоившейся корой, среди опавших листьев и другого растительного мусора. Ранней весной гусеницы поднимаются по стеблям и начинают выгрызать почки, затем принимаются за побеги. Бабочки появляются во время цветения кустарника и начинают портить цветки, откладывая в них яйца.

Первая цель малинной почковой моли — почки и молодые побеги

Общий враг малины и земляники — малинно-земляничный долгоносик. Как понятно из названия, губит он обе культуры, причём сначала портит бутоны земляники, так как они выдвигаются раньше, а потом переходит на нераспустившиеся цветки малины. Если вы знаете о большом распространении такого насекомого в вашей местности, то нужно стараться сажать эти ягодные культуры подальше друг от друга.

Малинно-земляничный долгоносик

Белокрылку можно встретить уже ранней весной, когда начинаются первые работы на земляничной грядке. Хоть это насекомое довольно мелкое (разновидность тли), его можно увидеть, потормошив кустик. Малюсенькие белые бабочки облепляют нижнюю сторону листа и откладывают яйца. Вылупившиеся личинки высасывают сок из листовых пластин, что может серьёзно угнетать растение.

Смородина

Самый зловредный враг смородины — почковый клещ. Всю жизнь он проводит на кусте, зимует в почках, куда самки откладывают яйца, активизируется с повышением температуры. Поражённые почки отличаются раздутостью, так как в каждой растёт и крепнет большое количество личинок. Больная почка не развивается или делает это неправильно — появлением уродливых побегов и цветочных кистей, из которых в конце концов ничего хорошего не получается. Самое популярное средство борьбы — ранневесеннее (до пробуждения почек) обливание кустов очень горячей водой. В результате личинки попросту свариваются. Чтобы узнать, как правильно провести процедуру, посмотрите наш видеоролик.

Отдельно стоит упомянуть тлю, которая готова питаться молодыми листочками и побегами практически всех плодовых и декоративных растений. Причём её зловредность такова, что в «голодные» времена она начинает выживать даже за счёт растений, славящихся своими инсектицидными свойствами. Чего только стоит зрелище облепленных этими мелкими паразитами ножек лука и чеснока! Борьбу с этим вредителем нужно начинать ранней весной.

Лист вишни, облепленный тлёй

Способы борьбы

Выше перечислены, конечно, не все, а только основные и наиболее рано просыпающиеся вредители сада. К сожалению, на протяжении тёплого сезона их разновидностей появляется гораздо больше. Задача садовода — не дать себя победить.

Механический

Очень большое значение на снижение числа вредителей оказывают позднеосенние работы. Убирая падалицу и опавшую листву, другой растительный мусор, перекапывая приствольные круги плодовых деревьев, мы лишаем этих насекомых мест зимовки.

Убирая падалицу и опавшую листву, мы лишаем вредителей мест зимовки

Весной все виды долгоносиков полезно стряхивать с веток рано утром, когда температура ещё невысока (до +10°С), и паразиты скованы холодом. Устройство ловчих поясов не даст ползающим вредителям подняться на дерево, а также потом спуститься с него для окукливания в земле. Эти нехитрые приспособления послужат заслоном и для муравьёв, заносящих тлю на концы веток яблонь, вишен и слив. Нелишним будет вспомнить, что естественные враги тли — божьи коровки, поэтому их привлечение в сад весьма полезно.

Химический

Если концентрация вредителей по опыту прошлых лет довольно велика, или по косвенным признакам вы предполагаете, что в наступающем сезоне их будет больше обычного, то необходимы опрыскивания химическими средствами. Их нужно начинать ещё до полного распускания почек на деревьях и кустарниках — по зелёному конусу. Это может быть так называемая вторая весенняя обработка сада, первую обычно делают фунгицидами «по голому дереву» от болезней.

Ранневесенняя обработка сада от вредителей

Хорошо себя зарекомендовал практически универсальный препарат «Искра Двойной Эффект» (производитель «Грин Бэлт»). Он содержит два действующих вещества (циперметрин и перметрин) и справляется более чем с 60 видами вредителей. Кроме того, в составе присутствует калийная подкормка, способствующая восстановлению дерева, если вредители уже успели нанести ему ущерб.

Искра Двойной Эффект справляется более чем с 60 видами вредителей

Удобство его использования состоит также в том, что нет необходимости готовить растворы разной концентрации для разных растений. В 10 л воды растворяют одну таблетку препарата и полученным средством опрыскивают весь сад. Особенно это актуально для ранней весны, когда безбоязненно можно обрабатывать любые растения, так как до образования плодов ещё очень много времени.

Народные средства

Конечно, садоводы наработали довольно большой опыт борьбы с вредными насекомыми при помощи растительных настоев и других экологичных средств. Хороший инсектицидный эффект имеют настои лука и чеснока, пижмы, одуванчика, полыни, корок цитрусовых. Если добавить к этим растворам специальное зелёное мыло или натёртое обычное хозяйственное, то эффективность воздействия повышается, так как полученное средство хорошо прилипает к листьям и веткам. А такое опрыскивание по колонии тли ведёт к тому, что образующаяся тонкая плёнка прекращает доступ воздуха и вредители погибают.

Зелёное мыло — хорошее средство против тли и других вредителей

С малинно-земляничным долгоносиком можно справиться настоем пижмы: 1 кг свежесобранных растений (или 350 г высушенных) заливают 5 л воды, настаивают сутки. Затем настой нужно прокипятить, процедить и долить отстоянной водой до 10 л. Опрыскивать малинник лучше по вечерам в период образования бутонов. Такой настой также поможет в борьбе против других видов долгоносиков, малинного жука, яблонной плодожорки, тли, различных листовёрток.

Настой из пижмы имеет хороший инсектицидный эффект

Отвар луковой шелухи тоже хорошо работает против тли, причём можно приготовить так называемую «скорую помощь». Для этого 200 г луковой шелухи заливаем 10 л почти горячей воды, настаиваем 12-14 часов, процеживаем и опрыскиваем поражённые растения без разбавления раствора. Еще один способ борьбы с вредителями — это посадка растений, которые будут их отпугивать. Разместите календулу (ноготки), пижму, полынь и настурцию вблизи плодовых деревьев и ягодных кустарником. Быть может, эти растения не избавят вас от вредителей полностью, но снизить их численность точно помогут.