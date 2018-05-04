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Мария Погребняк показала идеальный плоский живот в бикини, но поклонники ей не верят
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Мария Погребняк показала идеальный плоский живот в бикини, но поклонники ей не верят 

WMJ.ru 57 минут назад
Фото: WMJ.ru
Фигура Марии Погребняк давно вызывает противоречивые чувства у пользователей Сети. Мать троих сыновей ни раз обвиняли в пропаганде анорексии и советовали набрать вес, но сама же Мария уверяет: ей комфортно сейчас, а ее фигура — мечта, к которой она долго стремилась. Несколько часов назад Погребняк опубликовала новое фото в бикини, на котором у нее идеальный плоский живот и худые ноги.
— уверяет Мария.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Но фолловеры ей не верят. В комментариях они выражают свои точки зрения относительно такой фигуры Погребняк. «Мария, я работала много, с пластическими хирургами и знаю, как выглядят носы, животы, грудь и тд. после операций. Я не говорю, что это плохо! Только не пойму, почему все это скрывают!»; «Видно что по прессу постарался xирург!»; «Я вот, одного не понимаю, зачем говорить, что это спорт… правильное питание, да. Но, чтоб спортом добиться хороших результатов, в спортзале нужно проводить каждый день, часов по 7. И при этом, будут все мышцы работать и развиваться, а не только живот! Вот, что из нас дураков делают», — пишут фолловеры.
А как тебе кажется: фигура Марии — заслуга правильного питания и спорта или же работа хирурга?
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Фото:Instagram
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