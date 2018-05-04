В России продолжается избыточное потребление хлебной продукции

Указанный уровень потребления мучного остаётся неизменным на протяжении уже трёх лет.

Также сообщается, что потребление сахара на душу населения в 2017 году составило 39,4 кг при рекомендованной норме потребления 24 кг.