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В России продолжается избыточное потребление хлебной продукции
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В России продолжается избыточное потребление хлебной продукции 

Говорит Москва 1 час назад
Указанный уровень потребления мучного остаётся неизменным на протяжении уже трёх лет.
Также сообщается, что потребление сахара на душу населения в 2017 году составило 39,4 кг при рекомендованной норме потребления 24 кг.
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Женский форум
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