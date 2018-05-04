Мексиканка показала родимое пятно, покрывающее половину ее тела

Считается, что родинки украшают женское тело, являясь некой изюминкой и делая женщину уникальной. Чего уж говорить о знаменитых мушках на лицах, которые специально рисовали, чтобы стать красивее. С этой точки зрения особенно выделяется мексиканка Лорена Боланьос, чьи родимые пятна покрывают большую часть ее тела.

Лорена Боланьос родилась с весьма внушительными родимыми пятнами, которые занимают большую часть ее тела. И хотя девушке приходится прятать родинки от интенсивного солнца, никаких других физических проблем она не испытывает, чего нельзя сказать о моральной составляющей такой жизни. Так, к необычной внешности девушки окружающие относятся по-разному, временами слишком акцентируя внимание на ее особенностях. К примеру, как-то раз женщина на катке попросила персонал прогнать Лорену, поскольку сочла ее пятна заразными. И это далеко не единственный раз, когда Боланьос терпела нападки со стороны окружающих, внушавших ей, что она некрасива.

Впрочем, повзрослев, Лорена пересмотрела свое мироощущение и приняла себя такой, какая она есть. 24-летняя девушка связалась с проектом «Underneath We Are Women», цель которого — запечатлеть самых удивительных женщин планеты, и снялась в нижнем белье, показав тем самым, что больше не стесняется себя. «Кто судит, что такое красота? Наслаждайтесь жизнью, делая все возможное», — отметила Лорен.

Ее решимость и внешний вид оценили пользователи сети со всего мира, отметив, что такие родинки и правда большая редкость. Некоторые признали, что понимают настороженное отношение окружающих к Лорене, другие же, напротив, посетовали на современный мир, который продолжает насмехаться над всеми, кто не похож на остальных. «Боже, как красиво… Какое у неё светлое и доброе лицо. Восхитительная девушка, а люди, вот уж действительно, животный мир, всех, кто отличается цветом кожи и т.д., заклевать» «Даже не думала, что бывают такие темные родимые пятна, уж молчу про их размер. Хотя мне не кажется это некрасивым или отталкивающим. Я вообще не вижу в этом проблемы. Правда, наверно надо ежедневно мазать тело кремом с сильной защитой» «Ужас, смотреть и правда поначалу неприятно, к такому надо привыкнуть» «Интересно, а из-за чего такое пятна появляются? Я бы тоже подумала, что зараза какая-то, даже не знала, что такое бывает»

К слову, необычным телом обладает и гаитянка Берланж Пресилус. Из-за редкого заболевания девушка старалась прятать свою ногу от оценочных взглядов окружающих, однако, переборов себя, Берланж смогла стать моделью и очень надеется, что ее пример вдохновит тех, кто также стесняется своего несовершенного тела. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!