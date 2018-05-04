Немного огня: стоит ли бороться за уставших сотрудников

Психологи различают несколько стадий профессионального выгорания. Сперва человек, увлеченный идеей, старается работать больше и эффективнее. Потом, стремясь к еще более высоким результатам, начинает жертвовать личной жизнью: выходит в выходные, отказывается от отпуска. В итоге он становится одним из самых эффективных работников. Но при этом превращается в замкнутого, раздражительного и рассеянного человека. Его эффективность начинает снижаться. Обеспокоенный этим, сотрудник работает еще больше, но это не приносит ему удовлетворения: появляется внутренняя пустота, потом депрессия и, наконец, полное выгорание.

Если вы замечаете, что один из ваших сотрудников работает гораздо больше других, присмотритесь к нему повнимательнее: на ранних стадиях профессионального выгорания достаточно простого отпуска. Но, к сожалению, обычно проблема становится очевидна, когда сотрудник уже дошёл до ощущения внутренней пустоты и простого «отдохни пару недель» уже недостаточно. Психологи утверждают, что на восстановление выгоревшему сотруднику может потребоваться до полугода.

И вовсе не обязательно помогать ему в этом. Например, не стоит «лечить» сотрудников, вынужденных много общаться с людьми: продавцы, рекрутеры, менеджеры по работе с клиентами, пиарщики, врачи, преподаватели, журналисты и так далее. Именно эта две группа особенно подвержена риску профессионального выгорания. Здесь важно понимать, что выгорая, такой человек приобретает отвращение не только к собственной профессии, но и к самому понятию работы с людьми. И он не сможет вернуться к ней даже после шестимесячного отдыха — чувство апатии быстро вернется, потому что общение с людьми автоматически дает большую нагрузку и требует больших затрат душевных сил. Таким сотрудникам строго рекомендована смена деятельности, поэтому держаться за них нет смысла.

Другая группа риска — перфекционисты. Болезненное стремление к идеалу является для таких людей фундаментальной особенностью характера, поэтому даже получив печальный опыт выгорания, перфекционист, вернувшийся к работе, продолжит перерабатывать. И ситуация повторится. Решить проблему можно только путем серьезной работы над собой (чаще всего — вместе с опытным психотерапевтом), поэтому лучше не рисковать ни обстановкой в своей компании, ни здоровьем своего сотрудника. Не берите выгоревших перфекционистов обратно на работу, даже если они полностью восстановились.

Но бывает и иначе: есть люди, которым стоит помочь с восстановлением. Например, если это выгодно для компании. На практике оказывается, что поддержка сотрудника в ходе реабилитации (например, предоставление ему оплачиваемого отпуска в доме отдыха) и сохранение рабочего места приносят пользу фирме только в двух случаях. Первый: когда речь идет об одном из широко задействованных специалистов. Например, «выгорел» начальник снабжения на крупном предприятии: чтобы восстановиться, ему потребуется, допустим, 6-8 месяцев. Но на поиск нового сотрудника, способного занять ту же должность, и на то, чтобы он вник в процесс, по оценкам HR, может уйти 12-16 месяцев. Такая ситуация — не редкость, и в ней имеет смысл дождаться своего человека.

Второй случай — это сотрудники с уникальным набором знаний и обязанностей. Например, ведущий программист, курировавший разработку важного проекта. Ситуаций, в которых работа отдела или компании серьёзно завязана на одного человека, рекомендуется избегать, но, если они уже возникли, а ключевой сотрудник выгорел, советуем приложить все усилия для его возвращения в строй.

Но самое главное, если выгоревшего человека можно заменить — дайте ему уйти. Потому что для сотрудника, как для человека, в ситуации выгорания оптимальным вариантом будет уход с работы, продолжительный отдых и трудоустройство в другую компанию (а желательно вообще в другую сферу деятельности). Возвращение на прежнее место возможно, но, с точки зрения заботы о человеке верным решением будет смена обстановки. Учитывайте, что даже восстановившийся после профессионального выгорания человек не будет работать так, как раньше. А если попытается, это снова приведет к тому же самому выгоранию. Сохранив такого сотрудника в штате, вы должны пристально следить за ним и его поведением, чтобы проблема не повторилась.

Задумываясь о восстановлении сотрудника в должности после реабилитационного отдыха, оценивайте выгоду для организации и, в конечном итоге, для него самого. Если приходите к выводу, что эффективнее будет расстаться, принимайте такое решение без лишних сантиментов: так будет лучше для всех.