Муж Жизель Бундхен признался, что ей не всегда с ним легко

Супермодель Жизель Бундхен и футболист Том Брэди живут душа в душу уже больше десяти лет, но, как признает сам Том, его драгоценной жене такая жизнь не всегда дается легко. Пятикратный победитель Супербоула рассказал в интервью, что зачастую та энергия и эмоции, которые он вкладывает в свою работу, невольно сокращают время, которое он проводит с семьей.

«У меня трое детей — десяти, восьми и пяти лет. Они не ждут, пока я приду домой, — они взрослеют, пока меня нет рядом, а это значит, мне постоянно необходимо находить компромиссы между делом, которым я занимаюсь, и своими близкими», — поделился Брэди, который, помимо сына Бенджамина и дочь Вивиан, рожденных в браке с Жизель, воспитывает ребенка от бывшей жены — американской модели и актрисы Бриджит Мойнахан.

Впрочем, Бундхен, судя по всему, ни на что не жалуется: она готова поддерживать мужа столько, сколько потребуется, и с удовольствием занимается детьми и домом, успевая параллельно писать мемуары, возделывать собственный органический сад и сниматься для глянцевых журналов. «Жизель — самое драгоценное, что у меня есть, и благодаря ей в нашей семье всем хватает любви и заботы», — признается Том. Охотно верим!

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