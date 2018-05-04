Секс и скелеты. Причуды людей Викторианской эпохи

Викторианская эпоха являлась одним из наиболее необычных периодов истории. В это время у людей имелись действительно странные и неожиданные увлечения, которые сейчас способны шокировать. Посмертные фото После развития фотографии все стремились сохранить воспоминания об умершем, ради чего делали с ним снимки. В ателье даже имелись специальные приспособления, чтобы удерживать тело покойника, а на фото он нередко был представлен как живой, но это все равно выглядело мрачно. Мастурбация Моралисты называли онанизм одним из злейших врагов общества, утверждая, что от него можно ослепнуть или деградировать. Бороться с проблемой пытались по-разному, пуская в ход «пояса верности», угрозы «адом» и прочие «грязные» приемы. Как только возник слух, что производимые США хлопья Kellog способны помочь в решении проблемы, продукт тут же оказался в рационе множества приличных семейств. Скелеты и эротика Еще одно из проявлений страсти к снимкам с мертвецами, но в этом случае речь шла о скелетах. Притом многие из таких фотосессий носили эротический характер. Выглядело это весьма странно, но викторианцы такие фото находили крайне привлекательными, а дамы охотно соглашались на подобные съемки. Гробы В викторианскую эпоху нередким явлением стало похищение гробов, поскольку трупы впоследствии продавали медшколам для исследований. Чтобы защитить покойного, родственники шли на ряд ухищрений, скрывая гробы под клетками, бетонными плитами или даже огнестрельными ловушками, крепились которые внутри гроба, выстреливая дробью. Красота В некоторых рекомендациях для женщин, касающихся ухода за собой, имелся весьма дивный рецепт. Им советовали на ночь прикладывать к лицу ломтики говядины, что якобы поможет защититься от морщин и дольше сохранить молодость кожи. Продукты В викторианскую эпоху любая трапеза могла стать последней. К примеру, молоко до появления пастеризации могло распространять туберкулез, а торговцы без угрызений совести продавали протухшее мясо. Иногда для остроты вкуса и аромата в продукты даже клали мышьяк, а в хлебе легко было найти мел. Безумный шляпник Данный персонаж историй об Алисе не совсем вымышленный и имеет отсылку к викторианской эпохе. В частности, при обработке фетра шляпники тех времен вынуждены были вдыхать пары ртути, поэтому в конце концов они заболевали. К симптомам недуга можно отнести расстройство речи и зрения, и нередко таких работников отправляли в дома для душевнобольных. Единственным развлечением для психбольных в дни посещений выступали как раз таки чаепития, популярные в Англии уже тогда.