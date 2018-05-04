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Рианна рассказала о любви к себе и самоиронии
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Рианна рассказала о любви к себе и самоиронии 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Более ярую сторонницу бодипозитива, чем Рианна, сложно себе представить: сколько бы барбадосскую певицу ни пытались смутить замечаниями о чересчур пышных формах или слишком откровенных нарядах, она неизменно отвечает хейтерам стопроцентной уверенностью в себе. Работает, нужно признать, безотказно!
В очередной раз став героиней обложки Vogue, Рианна рассказала редакторам журнала о том, что помогает ей чувствовать себя на высоте. И это, как ни странно, самоирония. «Вы должны уметь смеяться над собой. Серьезно. Нужно научиться относиться к себе как к лучшей подруге — ведь мы все любим по-доброму подтрунивать над друзьями, верно? У меня бывают „жирные дни“, а бывают периоды, когда я нахожусь в отличной форме, но я люблю себя в любом из этих двух вариантов», — поделилась певица.
Что же, за здоровое отношение к себе Ри-Ри и любят ее поклонники. На днях, когда она опубликовала в Instagram пляжный снимок, на котором легко разглядеть пушок на ногах, Рианна сорвала лишь новую порцию комплиментов: подписчики восхищались ее непосредственностью и благодарили за то, что она не выкладывает отретушированные фото, а делится с людьми кадрами из реальной жизни, где ноги не всегда бритые, а мейкап не идеален. «Не бойтесь принимать себя такими, какие вы есть, — призывает Ри-Ри. — Для этого нужно мужество, но оно окупается, поверьте».
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