Звезда «Дома-2» назвала жену Дмитрия Тарасова проворной стервой

В своем видеоблоге Лисова отметила, что Костенко умелый манипулятор и лгунья, поэтому поначалу модель произвела на нее хорошее впечатление. Однако со временем мнение звезды «Дома-2» изменилось.

По словам экс-участницы телешоу, девушки познакомились во время совместной фотосессии. Модель показалась Лисовой приятной, милой, безобидной и «просто ангелочком». Будущая жена футболиста без конца прибеднялась и жаловалась на неприятности в личной жизни.

"Она рассказывала о расставании с парнем, о том, как он жестоко к ней относится и какая она бедная. Мы всей командой сочувствовали ей, пытались дать мудрый совет, думая, что она наивная маленькая девочка. А потом случается такой скандал, начинают говорить о том, что Костенко увела мужа…" — вспоминает звезда «Дома-2».

Узнав об отношениях подруги с еще несвободным Дмитрием Тарасовым, Лисова написала ей той сообщение, с просьбой прояснить ситуацию. По словам участницы скандального телепроекта Анастасия все категорически отрицала и даже грозилась подать в суд на журналистов, распускающих слухи.

"Через некоторое время мне звонит знакомый и приглашает на передачу. Предложил заявить, что Костенко — любовница Тарасова. Я отказалась, сказав: «Нет, да никогда в жизни, она такая хорошая девочка». А через некоторое время выясняется, что это правда… В общем, такая милая девочка, которую якобы парень обижает, на самом деле оказалась проворной стервой, которая увела мужа у Оли Бузовой. И сейчас они живут в доме, который они строили вместе с Олей", — отметила Анастасия Лисова.

Звезда «Дома-2» уверена, что Костенко, заранее зная о дружбе Бузовой и Лисовой, придумала правдоподобную легенду с неким фантомным юношей в главной роли и намеренно дурила ей голову. «Нет, ты знаешь, она наврала при встрече, начала выдумывать, когда поняла, что я знакома с Олей Бузовой… А когда мы с ней знакомились, она рассказывала о парне, который даже якобы не приехал к ней в больницу. Понимаешь, выдумала. Я вообще не хотела обсуждать это. Не знаю, зачем сейчас сказала», — поведала Анастасия.

Анастасия добавила, что испытывает неприятные чувства вспоминая эту историю. «Терпеть не могу, когда мне врут. Я хотела ей помочь, у меня были самые добрые намерения. Почувствовала себя полной лохушкой», — рассказала Анастасия.