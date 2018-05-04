Ещё
Совет на выходные 5-6 мая 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Совет на выходные 5-6 мая 2018 года 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В эти выходные очень хорошо будет прислушаться к себе, к своим ощущениям, понаблюдать и подумать, какие изменения наметились в вашей жизни. Это могут быть и небольшие перемены, но вы можете быть уверены — все изменения однозначно в лучшую сторону.
"Нередко бывает так, что мы не замечаем что-то хорошее, не совсем осознаем как наши усилия и внутренняя работа, а, может быть, и вовремя принятое решение, начинают давать зеленые ростки будущих счастливых событий. Мы переживаем по какому-то поводу, а иногда даже теряем надежду что-то изменить и прекращаем усилия буквально за несколько шагов до того момента, когда покажутся их плоды! Именно от этого я вас сегодня и предостерегаю", — рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Особенно важно помнить об этом в вопросах, затрагивающих наши мечты и планы на будущее, предупреждает эксперт. «Если в последнее время вы предпринимали усилия, чтобы реализовать мечты, но пока не видите яркого результата, не опускайте руки и не теряйте надежду. Продолжайте бежать, идти или хотя бы ползти в направлении своей мечты», — советует Наталья Ковалева.
Дни.ру: последние новости
Звезда "Дома-2" назвала жену Дмитрия Тарасова проворной стервой Солнцев показал телеса 72-летней жены в бикини Любовный гороскоп на май 2018 года
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест покажет, насколько вы умны11
Как девочка повзрослела на 8 лет за 3 минуты13
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами21
Женщина сделала себе соски в форме сердца24
Гибель 23-летней модели попала на видео2
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение