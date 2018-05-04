Цветочный калейдоскоп. Какими красками Воронеж распустится этой весной

В Воронеже высадят более 800 тыс. цветов. Главный майский праздник город встретит в цветах. Узоры из бегоний, бархатцев, петуний и колеуса, придуманные экологами на бумаге, сейчас активно переносят на местность. В Воронеже идёт самая масштабная высадка. Площадь клумб в этом году заметно приросла. В общей сложности цветников будет сразу около 230. «Клумбы» буквально — приносят. И «цветочный калейдоскоп» складывается из почти 5,5 тыс. петуний и колеуса. С высоты живой орнамент пока теряется в цвете флагов, ярче станет, когда листья подрастут. Узор высаживают четко по эскизам, иногда, правда, геометрию ломают вот такие городские цветы. И одуванчикам на клумбах находят место — хотя тут всё под расчёт.

— Норма посадки 45 цветов на квадратный метр. Тогда клумба, когда разрастается, выглядит пышной и красивой. Самый сложный рисунок — это всегда сажать круг на Феоктистова, вот этот вот круг. Там всегда каждый раз что-то новое, — рассказала начальник производства садового центра Лариса Поплавка. Калий, фосфор — для бутонов, и железо, чтобы листья не желтели. Эти цветы растили с февраля и раз в неделю подкармливали. В Воронеже из них сложат привычные орнаменты — бело-красный на Площади Победы, на спуске Помяловского — живую георгиевскую ленту. А вот Манежную впервые украсят оттенки алого — там, обещают, от порывов ветра тысячами лепестков будет трепетать гигантское сердце.

Расцветать Воронеж начал с центра. В первую очередь такие пестрые ковры появляются там, где горожане будут гулять в день Победы. Цветы и узоры разные, расцветки схожи. Преобладают — желтые, красные и белые тона. Рабочие торопятся — за смену сажают, не как Золушка по 7 розовых кустов, а сразу 2,5 тыс. бегоний или петуний. То есть, примерно 5 штук в минуту. По факту это выглядит гораздо быстрей. Геометрию подсказывает место, выбор сорта — тени. Этой весной в Воронеже распустятся почти 230 клумб. Их главные враги — собаки, которые любят в цветах полежать, и дачники. Петуньи и бегонии сейчас под присмотром — камер системы «Безопасный город». Бедным романтикам и жадным садоводам, судя по прошлогодним прецедентам, остаётся только любоваться.