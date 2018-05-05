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В Воронеже к началу лета разобьют 230 цветников
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В Воронеже к началу лета разобьют 230 цветников 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Их общая площадь составит 30 тыс. кв. м. В Воронеже в 2018 году разобьют 229 цветников из однолетников, многолетников и роз, сообщили в мэрии в пятницу, 4 мая. Работы начались 29 апреля. Сотрудники МКП «ЭкоЦентр» уже обустроили цветники у театра оперы и балета, в приствольных пространствах на улице Плехановская и на площади Брусилова. Скоро завершатся работы на клумбах у кинотеатра «Пролетарий», в скверах Помяловского и Бунина, а также на территории других видовых мест Воронежа. В озеленении используются цветы-однолетники: петуния, тагетис, бегония, цинерария, колеус и другие. — В этом году появятся девять новых объектов цветочного оформления общей площадью около 700 кв. м. Мы планируем и в дальнейшем расширять площади цветников в городе, — рассказал заместитель главы администрации Воронежа Алексей Антиликаторов.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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