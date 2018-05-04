Йога как образ жизни: советы и рекомендации

Сейчас «записаться на йогу» так же просто, как на танцы или аэробику. Но что же такое йога — духовная школа, религия или просто очередная разновидность упражнений для похудения? Давайте разберемся, что такое йога. МедикФорум собрал советы по занятиям йогой.

Что такое йога?

Одна моя знакомая, посещающая занятий йогой, как-то пожаловалась: «Мне так удобно было ходить на йогу — в соседнем доме, время подходящее, пока тренер не начал нам мозги полоскать. То фильм о душе поставит, то о космосе и духе без конца чешет. Тут к нему тетки после работы да приготовления борщей пришли, чтоб фигуру поправить, а он ерундой занимается». Я тогда подумала, что знакомой несказанно повезло: ей попался толковый тренер, который пытался быть Учителем и искал Учеников, а получилось, что он метал бисер перед свиньями, как говорится. На самом деле йогой нельзя «заниматься», потому что йога — это образ жизни. Если Вы решили отдаться йоге, Вы должны изменить образ мыслей, начать меняться изнутри. Именно так достигаются в конечном итоге внешние перемены. И похудение — это лишь одна из граней происходящих перемен, всего лишь следствие наладки работы всех систем организма, оздоровления человека в целом. Учение сводится к тому, что человек в мире — не отдельная сущность, и мы все можем при желании настроиться на волну космического духа, черпать энергию из космоса, концентрировать ее в себе и перераспределять нужным образом. Все наши негативные эмоции, действия — переживания, черные мысли и поступки как зависть, сожаление, злость, гнев, огорчение, ярость, обиды — оттягивают на себя энергию, образуя прорехи в энергетическом поле, и, как следствие, вызывают болезни. Тут ли не вспомнить высказывания: все болезни — от нервов, зеленый от тоски, белый от злости, черный от горя.

Чем полезна йога?

Йога учит духовному росту, отрешению от сиюминутного и бренного в пользу созерцания вечной красоты, созданию гармонии внутри себя и в окружающем мире, любви ко всему живому. Учение пронизано азами духовного самосовершенствования, но поскольку человек — материален, то достигается оно через упорядочение энергии, оздоровление физического тела (и снова приходит на ум: в здоровом теле — здоровый дух). Йога много внимания уделяет правильному дыханию, подчинению себе тела — достижению гибкости, эластичности мышц. Йог, достигший более высоких ступеней развития в своем духовном росте, способен подчинить себе и работу сердца, и работу других систем организма: замедлить их деятельность, ускорить, даже приостановить. Все это кажется фантастикой, если бы не существовало реально рядом с нами. Если Вы решили посвятить себя йоге, примите решение, созрели ли Вы для этого. Вам не придется, конечно, уходить в пещеры и вести образ жизни аскета, но йогой нельзя «заниматься» три часа в неделю по определенным дням. Йогой нужно жить. И жизнь эта качественно лучше, чем жизнь рядового обывателя. Ранее ученые рассказали, чем опасна йога.