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Канье Уэст займется строительством городов
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Канье Уэст займется строительством городов 

Клео.Ру 58 минут назад
Фото: Клео.Ру
Канье Уэст (Kanye West) раскрыл свои амбиции стать «одним из величайших девелоперов всех времен». У рэпера уже есть более 100 гектаров земли, и он планирует построить пять новых домов. Также Канье объявил о своих планах «строить настоящие города».
Рэпер рассказал в интервью на радио, что на имеющейся у него земле он построит пять домов, которые и станут его первым проектом. «Я планирую заняться девелопментом, — сказал Канье. — Это моя следующая цель. Я стану одним из величайших девелоперов всех времен. Тем, кем стал Говард Хьюз для авиации и Генри Форд для автомобилестроения. Я устал от больших домов, это все уже надоело. Мы будем строить города».
Также в интервью были затронуты скандальные моменты. Рэпера часто критиковали в последние недели, в том числе за его заявления о том, что рабство было «выбором». После таких высказываний некоторые стали предполагать, что Канье перестал принимать выписанные доктором лекарства, но в интервью Канье заявил, что по прежнему принимает их с тех пор, как оказался в госпитале в 2016 году.
Супруг Ким Кардашян также сказал, что «счастлив», что оказался тогда в больнице и что самое тяжелое было не иметь возможности видеть семью и друзей. Критикуют Канье и за его поддержку Дональда Трампа после недавнего твита, в котором певец назвал Трампа своим братом.
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