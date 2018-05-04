Канье Уэст займется строительством городов

Канье Уэст (Kanye West) раскрыл свои амбиции стать «одним из величайших девелоперов всех времен». У рэпера уже есть более 100 гектаров земли, и он планирует построить пять новых домов. Также Канье объявил о своих планах «строить настоящие города».

Рэпер рассказал в интервью на радио, что на имеющейся у него земле он построит пять домов, которые и станут его первым проектом. «Я планирую заняться девелопментом, — сказал Канье. — Это моя следующая цель. Я стану одним из величайших девелоперов всех времен. Тем, кем стал Говард Хьюз для авиации и Генри Форд для автомобилестроения. Я устал от больших домов, это все уже надоело. Мы будем строить города».

Также в интервью были затронуты скандальные моменты. Рэпера часто критиковали в последние недели, в том числе за его заявления о том, что рабство было «выбором». После таких высказываний некоторые стали предполагать, что Канье перестал принимать выписанные доктором лекарства, но в интервью Канье заявил, что по прежнему принимает их с тех пор, как оказался в госпитале в 2016 году.