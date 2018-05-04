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Самый креативный подарок на свадьбу, который молодым подарила природа
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Самый креативный подарок на свадьбу, который молодым подарила природа 

Карельские вести 22 минуты назад
Свадьба Эрика и Лорен состоялась в живописном местечке близ Стоктона, Нью-Джерси. Молодые пригласили фотографа Иэна Кристмана, но они даже не подозревали, насколько уникальными и популярными станут сделанные им фото. Фотограф предложил паре сделать несколько снимков на природе, и они охотно согласились.
Каково же было удивление жениха и невесты, когда внезапно из леса показались… олени! Их было около 40, и они без страха наблюдали за происходящим. Иэн не растерялся и стал делать снимок за снимком, ведь не каждый день природа дарит такой прекрасный фон!
Кажется, животным понравилось позировать!
Большинство людей, увидев эти кадры, сразу же спрашивают, не фотошоп ли это. Но фотограф с гордостью отвечает, что нет. После фотосессии олени ушли обратно в лес, а все свидетели случившегося еще долго не могли совладать с эмоциями! Только представьте, сколько приятных впечатлений они получили!
Карельские вести: последние новости
В отношениях самое главное – это не слова, а поступки! История этого фото заставляет плакать… Глядя на эти фото, вы точно не сможете сдержать улыбку!
Женский форум
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