Елизавета Боярская поделилась очень личными историями

Прежде чем прочитать пронзительные воспоминания фронтовой медсестры, актриса Елизавета Боярская делится: «Сегодня у меня было очень простое, но очень счастливое утро. Я разбудила своего сына, приготовила ему завтрак и отвела в детский сад. Так просто, но так счастливо! И я всем нам желаю, чтобы каждый день был для нас очень простым и очень счастливым. А для этого важно, чтобы у нас было мирное небо над головой».

Актриса Аглая Тарасова рассказывает о своем счастливом утре: «На улице весна, чудесная погода, я встретилась с друзьями на Патриарших — как все-таки прекрасна мирная жизнь».

У этих видеороликов — выраженный антивоенный посыл: их авторы говорят о ценности мира и повседневных радостей жизни. Звезды приглашают пользователей соцсетей прочитать на камеру письма из семейных архивов или стихи о войне и мире.

А в вашей семье есть такие истории? Приглашаем к участию и вас.

Фото: instagram