В Беларуси выбрали самую красивую девушку

Титул «Мисс Беларусь— 2018» завоевала минчанка Мария Василевич, передает «МИР 24».

В финале конкурса участвовали 30 девушек. Красавицы выходили на сцену в купальниках, вечерних платьях, а также в нарядах с национальными мотивами. По традиции, в зале присутствовал Александр Лукашенко . Все девушки получили цветы от имени президента, а победительнице досталась корона из белого золота, крупный денежный приз и внедорожник.

«Поверьте, выйти на подиум — это не просто, особенно перед огромнейшей аудиторией в Минске. Демонстрировать дефиле, говорить перед большим залом, заполненном зрителями, — это очень сложно. Для девушек это, прежде всего, актерский, сценический и жизненный опыт», — говорит член жюри, основатель и продюсер конкурсов красоты Герхард Пашутка фон Лепински.

По условиям конкурса, теперь Мария Василевич будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс мира».

Добавим, участницы конкурса «Мисс Беларусь» побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Девушкам показали залы и кабинеты, а также рассказали о плотном графике президента и разрешили сфотографироваться в тех самых креслах и диванах, где в 2015 году сидели участники переговоров «нормандской четверки».

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