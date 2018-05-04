Народный календарь. 5 мая. Святой Лука за луком приглядит

Святой Лука, которого люди издревле поминают 5 мая, был апостолом от семидесяти, являясь сподвижником Святого Павла. Первым из всех он расписал икону, с той поры покровительствуя иконописцам и врачам.

День Луки продолжает ляльное время, когда девицы ходят в поля и просеки, для того чтобы водить хороводы, исполнять танцы с песнями да играми себя развлекать. Однако в этот же день выходили из своих чащоб ведьмы, которые стелили белоснежный холст на траву, недавно росой окропленную. Вокруг него водили хороводы. И если женщина хотела вылечиться от бесплодия, то должна была найти поляну, над которой поднимается пар, и нагой незаметно встать в хоровод на холст. Покидая место, необходимо оторвать от холста кусок и, вернувшись домой, им утереться. Однако следовало быть осторожной, так как склочные ведьмы могли ребенка в чреве на демоненка подменить — женщину в услужение дьяволу затянуть.

На 5 мая принято было высаживать на грядках лук. Считалось, что «лук как татарин: как снег сошел — так он и тут». Сажали его, приговаривая: «Вот лук от семи недуг. Кто ест лук — избавлен от вечных мук». У славян он всегда был к столу — и сырым его употребляли, и с соленой рыбой, и с хлебом. А уж куда добавляли — не счесть.

Кроме того, 5 мая народ за погодой наблюдает. Если утро ясное — можно сеять, утро туманное — нужно с севом повременить. Прояснится в полдень — сев средний, к вечеру — сев поздний. Сев должен быть ранним, если луна в этот день молодая, ведь ожидаются ранние осенние морозы; а если луна стареющая, с севом можно не спешить — осень простоит теплая.

Именины в этот день празднуют Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука и Федор.

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