Интим нарушен: гифка с пандами стала новым мемом о неудачном спаривании

Недавно в топы Reddit попало смешное видео с тремя пандами. Одна из них падает с большого дерева на землю, когда двое других в этот момент занимаются под этим же деревом чем-то очень похожим на спаривание.

Гифка с этим моментом тут же разлетелась по интернету и стала мемом.

Автор поста сопроводил гифку подписью, в которой он сравнивает упавшую панду с ребенком, который появляется в самое неподходящее время.

«Способ удивить родителей, когда они занимаются любовью».

Комичная сцена из жизни панд мгновенно стала вирусной, а некоторые пользователи начали предлагать свои варианты развития событий, предшествующих падению.

«На самом деле эти две панды совокуплялись, и аист принес им нового ребенка».

«Что на самом деле произошло, так это то, что аист принес им ребенка немного раньше, чем нужно».

Другие пользователи всерьез начали задумываться о возможных причинах сокращения популяции панд. Так, по данным National Geographic , за последнее время в дикой природе насчитывалось порядка 1600 панд и около 300 особей в неволе.

«Вот почему панды не размножаются. Слишком много отвлекающих факторов».

«Вероятно, именно поэтому они вымирают… потому что они забираются так высоко и падают прямо на землю».

«Я уже говорил об этом раньше… Именно так панды вымирают. Они просто чертвски неуклюжие».