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Интим нарушен: гифка с пандами стала новым мемом о неудачном спаривании
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Интим нарушен: гифка с пандами стала новым мемом о неудачном спаривании 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Недавно в топы Reddit попало смешное видео с тремя пандами. Одна из них падает с большого дерева на землю, когда двое других в этот момент занимаются под этим же деревом чем-то очень похожим на спаривание.
Гифка с этим моментом тут же разлетелась по интернету и стала мемом.
Автор поста сопроводил гифку подписью, в которой он сравнивает упавшую панду с ребенком, который появляется в самое неподходящее время.
«Способ удивить родителей, когда они занимаются любовью».
Комичная сцена из жизни панд мгновенно стала вирусной, а некоторые пользователи начали предлагать свои варианты развития событий, предшествующих падению.
«На самом деле эти две панды совокуплялись, и аист принес им нового ребенка».
«Что на самом деле произошло, так это то, что аист принес им ребенка немного раньше, чем нужно».
Другие пользователи всерьез начали задумываться о возможных причинах сокращения популяции панд. Так, по данным National Geographic, за последнее время в дикой природе насчитывалось порядка 1600 панд и около 300 особей в неволе.
«Вот почему панды не размножаются. Слишком много отвлекающих факторов».
«Вероятно, именно поэтому они вымирают… потому что они забираются так высоко и падают прямо на землю».
«Я уже говорил об этом раньше… Именно так панды вымирают. Они просто чертвски неуклюжие».
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Женский форум
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