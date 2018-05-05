8 причин, почему вам стоит просыпаться раньше

Правильный завтрак Диетологи обращают внимание на то, что завтрак является, пожалуй, самым важным приемом пищи. Поэтому его ни в коем случае нельзя игнорировать или питаться как попало. Ведь от того, чем вы завтракаете, зависит то, как вы будете себя чувствовать в течение всего дня. Возьмите пример с тех же итальянцев — они никогда не будут завтракать на бегу, а с удовольствием уделят время неспешному распитию бодрящего кофе и поглощению ароматного круассана. Зарядка, пробежка и бодрящий душ Не зря все успешные люди начинают свой день с физических нагрузок — это помогает взбодриться и настроиться на нужный лад. К тому же взяв правильный темп прямо с утра, в течение дня можно успеть сделать гораздо больше, чем если бы вы валялись до обеда в постели, а затем, опаздывая, неслись бы по пробкам на работу. Поэтому лучше проснуться на час-два раньше и сделать несколько простых упражнений или пробежать несколько километров. И не забудьте про контрастный душ! По мнению специалистов, все эти манипуляции оказывают весьма благотворное влияние на наш организм. Выбор наряда и нанесение макияжа Что может быть лучше, чем возможность спокойно выбрать наряд и продумать макияж и прическу? Все это вполне реально, если вы встанете пораньше и потратите несколько драгоценных минут на себя любимую. Это поможет не только поднять настроение, но и предстать перед коллегами в самом выгодном свете (в отличие от тех, кто, проспав, собирается впопыхах и хватает из шкафа первые попавшиеся вещи). Изучение новостей и корреспонденции Вместо того, чтобы валяться до последнего в постели и в очередной раз выключать звенящий будильник, можно спокойно посвятить лишнее время изучению новостей и просмотру рабочей почты. Тогда вы сможете заранее войти в курс дела и не пропустите никаких важных встреч, совещаний и отчетов. Да и на утренней планерке вы сможете блеснуть своими знаниями и показать, что вы интересуетесь не только тем, что происходит в вашем отделе или офисе, но и в целом мире. Поверьте, что иногда это самый короткий путь к сердцу начальника и, как следствие, к желаемому повышению. Улучшение качества сна Врачи обращают внимание на то, что если вы приучите свой организм засыпать и просыпаться в одно и то же время, то вскоре вы заметите, что ваше самочувствие улучшилось, пропала нервозность и вы в целом стали более спокойны и сконцентрированы. К тому же вы навсегда забудете о бессоннице, недосыпе и переутомлении. Прививание правильных привычек Если вы станете в будни просыпаться раньше, то и в выходные дни для вас не составит труда подняться еще до того, как многие люди только-только начинают открывать глаза. И пока остальные бесцельно валяются до обеда в постели, вы успеете сходить в спортзал, закупить свежие продукты на рынке и переделать другие не менее важные дела. Вы удивитесь, но вам начнет казаться, что ваш день стал словно длиннее, и вы спокойно успеете решить все срочные вопросы и посвятить весь вечер родным или друзьям. Составление планов на день Еще одно преимущество раннего подъема: вы заранее, еще утром, можете спланировать то, что у вас будет на обед или ужин, назначить (или подтвердить) встречу с друзьями и коллегами, подумать, чем займетесь в ближайшие выходные и на какие сферы вашей жизни вам стоит обратить особое внимание. Возможно, раньше у вас до чего-то не доходили руки, так теперь настало самое время заняться собой. К тому же благодаря планам вы не упустите какие-то важные детали и будете иметь представление, на решение каких вопросов уходит больше всего времени. Утренний секс как бонус Сексологи уверяют, что ничто так не бодрит по утрам, как хороший страстный секс. Поэтому если вам с вашим партнером до скрежета зубов надоело просыпаться под надрывные звуки будильника, то попробуйте этот вариант — и будьте уверены, что в этом случае вы точно не проспите свой бонус! Фото: Shutterstock