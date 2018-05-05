Сделано в «Доме-2»: Бузова, Боня и другие экс-участницы скандального шоу, добившиеся славы и успеха 

Ольга Бузова Да, Ольгу Бузову по праву можно назвать самой популярной девушкой России. Она начала карьеру в качестве участницы «Дома-2». Спустя четыре года активной жизни на реалити Бузову признали самой лучшей участницей за всю историю проекта, а после и вовсе назначили соведущей Ксении Бородиной. Затем Оля стала играть в театре, сниматься в кино и даже выпустила книгу. Однако настоящим толчком к покорению российского шоу-бизнеса для Ольги стал развод с Дмитрием Тарасовым. Переживая личную драму, она с головой окунулась в работу. Запись песен, которые пользуются огромным успехом у слушателей и рвут все хит-парады, сольные концерты, продажа одежды, украшений, театральные гастроли, запуск собственной криптовалюты и даже грядущее открытие ресторана — в общем, жизнь у Бузовой закипела так, что даже на отношения с мужчинами времени не остается. Но Оля нашла решение и этой проблемы. Совсем скоро стартуют съемки шоу «Замуж за Бузову», где она и будет искать свою любовь. Интересно, кусает ли локти Дмитрий Тарасов? Виктория Боня Виктория Боня, будучи участницей «Дома-2», устраивала настоящую жару на телестройке: бурные романы, постоянные ссоры и драки. Вика пробыла на шоу всего год, но успела так громко заявить о себе, что после ухода стала буквально нарасхват. Она вела несколько передач, снималась для популярных журналов, принимала участие в модных показах, пробовала себя в качестве актрисы и даже была признана одной из самых красивых женщин Москвы. В 2010 году Боня начала встречаться с монакским миллионером Алексом Смерфитом, перебралась в Монако, родила ему дочь, а спустя семь лет парочка рассталась. На родину Вика возвращаться не стала и правильно сделала. В Монако ей тоже нашлось место. Она продолжила работать моделью и, между прочим, уже не раз блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Бурный нрав, громкие высказывания и многочисленные романы сделали Алену Водонаеву одной из самых ярких и скандальных участниц «Дома-2». Пробыв на проекте три года и покинув его, она встала в ряды телеведущих. Вела шоу «Голая десятка» на РЕН ТВ, «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ и «Каникулы в Мексике — 2» на MTV. В 2009 году Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, а спустя год родила сына. Но семейная жизнь не заладилась, и супруги приняли решение расстаться. Алена же на протяжении всего этого времени пыталась уйти от образа скандалистки, но СМИ то и дело писали о новых скандалах с ее участием. То она заявила, что занималась сексом с женщиной, то оскорбила полных девушек, а то и вовсе уменьшила грудь на два размера… И хотя сейчас Водонаева счастлива в браке с музыкантом Алексеем Косинусом, заголовки такого рода, как «Алена Водонаева позирует голой», все еще периодически появляются на первых строчках новостных лент. Наталья Бардо Это сейчас Наталья Бардо популярная актриса и частая гостья светских мероприятий, а раньше эта красотка носила фамилию Кривозуб, снималась в эпизодических ролях малоизвестных сериалов и да, была участницей «Дома-2». На проекте Наташа пробыла недолго, всего около семи месяцев, скандалов особо не устраивала, да и, по ее словам, решилась на это лишь потому, что папе нужны были деньги на лечение. После ухода из шоу Бардо поступила в Щукинское театральное училище, с успехом окончила его и принялась покорять отечественный кинематограф. Одновременно с этим Наташа строила личную жизнь. Три года она была замужем за бизнесменом Сергеем Русаковым, но недопонимания и ссоры привели к разводу. В 2015 году актриса закрутила роман с режиссером Марюсом Вайсбергом, а спустя год влюбленные стали родителями. Миловидная блондинка Дарья Черных появилась на «лобном» месте телестройки в 2007 году, заявив, что она девственница и намерена строить серьезные отношения. На шоу Даша таки встретила свою любовь — спортсмена Сергея Пынзаря, с которым вскоре сыграла свадьбу. Спустя год у пары родился сын Артем, но покидать проект они не спешили. Молодая семья стала жить в городских квартирах и лишь изредка появлялась на поляне. Многие зрители были возмущены тем фактом, что супруги просто живут за счет шоу, практически не принимая участие в «Доме-2». Поэтому в 2015 году руководство приняло решение закрыть эти самые городские квартиры, супругам пришлось покинуть шоу и снять апартаменты. Спустя год стало известно, что Даша ждет второго ребенка. В декрете Пынзарь засиживаться не стала и приняла участие в проекте «Беременные», а после родов — в шоу «Свадебный размер». Сейчас блондинка — популярный блогер почти с тремя миллионами подписчиков в Instagram. Евгения Феофилактова Евгения Феофилактова пробыла на проекте три года. За все это время она успела свести с ума многих мужчин, получить прозвище «Тру ля ля» за постоянную болтовню, сделать несколько пластических операций, выйти замуж за Антона Гусева, взять его фамилию и родить ему сына. После того как у супругов появился ребенок, они решили жить самостоятельной жизнью и покинули шоу. В жизни Жени все шло более чем хорошо, судя по фото в Instagram. Однако два года назад Антон ушел из семьи, как это ни странно, к участнице «Дома-2» Виктории Романец. Но Гусева отчаиваться не стала. Она вплотную занялась своим бизнесом — магазином одежды, выступила в качестве соучредителя клиники красоты, продолжила работать моделью, посещать телешоу и воспитывать сына Даниэля. Нелли Ермолаева Нелли Ермолаева за годы пребывания на «Доме-2» успела заработать звание одной из самых роковых красоток, найти свою любовь в лице Никиты Кузнецова и сыграть с ним свадьбу в Вероне. Сразу после этого молодожены покинули шоу и решили строить семейное счастье вне камер, однако спустя год развелись. Нелли решила на проект не возвращаться и всерьез взялась за свою карьеру. Пела в группе «Истринские ведьмы», работала телеведущей на RU TV, пробовала себя в качестве дизайнера, открыла караоке-клуб, а также небольшой маникюрный салон, который вскоре разросся до полноценного салона красоты, и, кроме этого, принимала участие в шоу «Беременные». В 2014 году Ермолаева встретила своего будущего мужа, владельца сети ресторанов Кирилла Андреева. Свадьбу влюбленные сыграли спустя два года, а три месяца назад у них родился малыш. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Екатерина Ширинкина; Starface; Еast News