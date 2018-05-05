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Девушка с идеальным телом прошлась в бикини по Новосибирску
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Девушка с идеальным телом прошлась в бикини по Новосибирску 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Мой знакомый фотограф предложил вместе поработать. Это был выходной и мой день рождения. Синоптики обещали жару. Как говорится, все сложилось, — рассказала VN.ru Елена Поддубецкая. — Многие в этот день уехали из города на дачу, поэтому очевидцев было мало. Забавно, что почти все прохожие, увидев меня, доставали мобильные телефоны и начинали снимать. А особо заинтересованные водители проезжали по нескольку раз. Мы с фотографом выбирали разные локации в центре Новосибирска, немноголюдные, но интересные нам».
По словам Елены, которой исполнилось 32 года, на улице действительно оказалось довольно тепло, и она не успела замерзнуть. «Благодаря спорту у меня неплохая фигура и есть опыт позирования, поэтому меня часто приглашают на различные фотопроекты. Надеюсь, красиво получилось и в этот раз», — добавила девушка.
Красавица в бикини была замечена на улицах Советская, Коммунистическая и Чаплыгина. Среди наград Елены Поддубецкой множество наград и золотых медалей. Ее фигура официально входит в топ-10 лучших среди всех жительниц России. «У меня есть любимый муж, который поддерживает мое увлечение и ездит со мной на все соревнования, — рассказывает Елена. — Познакомились забавно, в клубе на танцполе. С тех пор все время вместе. На пляжах, конечно, бывает тяжело. Мужчины обращают внимание и иногда просто подходят и делают комплименты. Это безумно приятно, ведь много сил положено, но в то же время меня это смущает. Ревнует ли муж? Это надо спросить у него».
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