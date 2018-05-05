Веселей, рабочий класс: как отдыхают простые американцы

Каждый год тысячи людей приезжают в «Яхт-клуб реднеков» (Redneck Yacht Club) в Юго-Западной Флориде, чтобы провести несколько дней в палатках с пикниками, выпивкой и катанием на квадроциклах, пикапах или траках по грязи.

Бруклинский фотограф Уэзли Манн запечатлел это ежегодное событие, проходящее на площади 3,5 квадратных километров в месте Пунта-Горда, которое также известно как Грязевой парк реднеков. Все желающие провести там время должны внести предварительную оплату.

Кроме этого, на территории почти не действуют какие-либо другие правила. По словам фотографа, там запрещены шесты для стриптиза, цепные пилы, огнестрельное оружие и нелегальные наркотики.

Манн описывает обстановку как порой устрашающую, но говорит, что часто одергивал себя, чтобы не относиться с предубеждением к посетителям грязевого парка. Парк полон людей во время летних патриотических праздников, например в День поминовения погибших в войнах (30 мая) или в День независимости, когда приезжают посетители всех возрастов.

Мужчина за рулем тюнингованного трака с флагом Конфедерации.

Несколько мальчиков позируют перед камерой в «Яхт-клубе реднеков».

Группа посетителей парка отдыхает и веселится в компании.

Несколько посетителей парка говорят друг с другом в кузове пикапа.

Квадроциклы очень популярны в парке. Парень с голым торсом позирует перед фотографом, стоя на квадроцикле.

Грязевые трассы на территории «Яхт-клуба реднеков» тоже очень популярны: посетители гоняют по ним на своих квадроциклах, пикапах, джипах и грузовичках.

Многие посетители любят демонстрировать свои огромные пикапы, рассекая на них по бескрайним грязевым просторам.

«Яхт-клуб реднеков» привлекает людей всех возрастов и обоих полов, даже женщин с детьми.

Женщины в парке также ездят на квадроциклах.

Когда грузовики ездят по лужам, грязь разбрызгивается повсюду, в том числе и на флаги Конфедерации.

Некоторым нравится общаться под пикапами, которые поднимаются и тюнингуются до тех пор, пока не станут очень высокими.

Мужчина позирует в своем внедорожнике, где полностью отсутствуют боковые двери, из-за чего грязь легко попадает в салон.

Некоторые носят маски, как, например, этот мужчина.

Грязные части парка полны развлечений на любой вкус.

Мужчины на фото катаются на квадроцикле с флагом Конфедерации.

Ночью парк так же оживлен, как и днем. Люди сбиваются в компании, чтобы продолжать веселье.

Группа парней и мальчиков помогает толкать пикап, застрявший в грязи.

Мужчина залез в охлаждающий контейнер в поисках напитка.

Посетители парка также собираются группами возле небольших водоемов на территории.

Мужчина в солнечных очках рассекает на квадроцикле Kawaski по «Яхт-клубу реднеков» во Флориде.