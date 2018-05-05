Регина Збарская: что случилось с лучшей моделью СССР

Регину Збарскую называли «советской Софи Лорен ». Одна из самых известных и красивых женщин Советского Союза тем не менее так и не узнала в жизни счастья. Одиночество и загадочная преждевременная смерть — вот что ее ожидало…

«Нестандартная красавица»

О детстве Регины Колесниковой (такова ее девичья фамилия) известно очень мало. По одной из версий, она родилась 27 сентября 1935 года в Ленинграде. Родители ее были цирковыми гимнастами и погибли, выполняя под куполом сложный трюк. После этого девочка попала в детский дом. По другой версии, Регина появилась на свет в Вологде. Отец ее, Николай Дементьевич Колесников , был офицером в отставке, мать — врачом. [С-BLOCK]

В 1953 году 17-летняя Регина Колесникова приехала в Москву поступать во ВГИК. Судьба улыбнулась ей, и она поступила туда с первого раза. Правда… на экономический факультет. Но это не помешало девушке посещать богемные вечеринки, где однажды на нее обратила внимание модельер Вера Аралова. Так началась модельная карьера Колесниковой. Несмотря на нестандартную для модели фигуру, в частности, кривые ноги, Регина пользовалась на подиуме бешеным успехом. [С-BLOCK] Кроме того, она обладала изысканными манерами, говорила по-французски… Когда модельер Вячеслав Зайцев заставил ее подстричься под пажа, создав образ «итальянской красавицы», зарубежная пресса захлебнулась от восторга. Французский журнал «Пари Матч» назвал Колесникову «самым красивым оружием Кремля». Изящной красоткой с бледным лицом и миндалевидными глазами восхищались Федерико Феллини, Пьер Карден Ив Монтан и даже Фидель Кастро

«Сто ночей с Региной Збарской»

В начале 60-х Регина Колесникова вышла замуж за московского художника Льва Збарского. Будучи женатым на красивой и успешной женщине, Збарский тем не менее не хотел от нее детей. Когда в 1967 году Регина забеременела, муж заставил ее сделать аборт. Несмотря на это, вскоре он бросил ее, увлекшись актрисой Марианной Вертинской

После неудачного аборта Збарская — она до самой смерти носила фамилию бывшего мужа — больше не могла иметь детей. Она стала принимать антидепрессанты и в конце концов оказалась в психиатрической больнице с тяжелейшей депрессией. Вернувшись из больницы, Збарская смогла продолжить карьеру на подиуме — в этом ей помогла замдиректора Дома моделей на Кузнецком Елена Воробей . У нее появился новый возлюбленный — югославский журналист, который, однако, использовал Регину для реализации собственных карьерных амбиций. Он выпустил книгу на немецком языке под названием «Сто ночей с Региной Збарской», в которой весьма откровенно описывал свою интимную жизнь с манекенщицей. Кроме того, в книге говорилось о ее связях с членами ЦК, о том, как она была осведомителем КГБ, о доносах, которые она писала на коллег… [С-BLOCK]

В целом книга носила антисоветский характер. Регину после этого довольно долго таскали на Лубянку, где изматывали допросами. Она дважды пыталась покончить с собой и снова угодила в больницу. Выйдя оттуда, Збарская выглядела так плохо, что ни о каком возвращении в модельный бизнес не могло быть и речи. Вячеслав Зайцев устроил ее в Дом моделей простой уборщицей.

Версии смерти

15 ноября 1987 года (по некоторым данным — в октябре 1987 года) Регина Збарская умерла. Интересно, что советская пресса о ее кончине так и не объявила, зато об этом сообщил «Голос Америки» . Впоследствии появились целых две версии смерти Збарской. По одной, соседка заметила открытую дверь в квартиру и, заглянув туда, увидела лежащую неподвижно Регину, сжимавшую в руке телефонную трубку… [С-BLOCK]

Другая версия гласит, что Збарская лежала в московской психиатрической больнице №1, известной как «Кащенко». Как-то раз ее тело было обнаружено в палате без признаков жизни. Эксперт пришел к выводу, что причиной смерти стало пищевое отравление. Но молва говорила о вскрытии вен или отравлении снотворным. Официальную причину могли и скрыть. Возможно, пролить свет на тайну смерти знаменитой манекенщицы мог бы ее дневник, который якобы нашли рядом с телом. Но последние записи так и не были приобщены к делу. Могла ли смерть Збарской стать результатом убийства, совершенного, например, сотрудниками госбезопасности? Возможно, она слишком много знала и была опасна… Никто из коллег Збарской по Дому моделей не явился на похороны. Тело кремировали, но до сих пор не известно, где место ее захоронения.