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Заранее не поздравляют, но ветеранов можно
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Заранее не поздравляют, но ветеранов можно 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Накануне Дня Победы первые лица города встретились с ветеранами Владимира. Традиционный торжественный приём провели днём в мэрии. Такие мероприятия — ещё один повод встретиться защитникам Отечества вместе и поинтересоваться, а как там друг у друга дела. Радости от встречи с товарищами ветераны не скрывали.
«Прошёл ещё один год. Мы рады видеть Вас в здравии и в хорошем настроении. Хорошо, что мы имеем возможность встретиться с Вами накануне 9 мая, накануне Дня Победы. Нам хочется пообщаться с Вами, вспомнить Ваши победы, Ваши подвиги. Вспомнить, как Вы проводили военные дни, как Вам было тяжело с 1941 по 1945. Здесь с нами рядом и те, кто помогал восстанавливать наше хозяйство, нашего города. Это тоже подвиг, трудовой. Спасибо Вам огромное за свободу и мир, которые вы нам подарили», — сказала Ольга Деева глава города Владимира.
Ждала ветеранов на встрече и большая культурная программа. Коллективы из ДКМ пели фронтовые песни, танцевали и выразительно читали стихи про День Победы. Некоторые ветераны не смогли сдержать слёз. Недаром говорится, что этот праздник со слезами на глазах.
«Мне очень приятно Вас здесь видеть. Год пронёсся как будто и незаметно. В прошлом году мы с Вами собирались и также сидели. Мы с Вами подошли к такому рубежу, что мы с Вами уже не стареем. Я вижу, как вы все рады видеть друг друга, как вы улыбаетесь. Такая дружеская у нас здесь атмосфера. Хочу пожелать вам только одного — как можно дольше с Вами здесь встречаться», — поздравил ветеранов Андрей Шохин.
В конце торжественного приёма каждому ветерану вручили памятные подарки, которые, по словам первых лиц города, должны пригодиться фронтовикам в повседневной жизни. Не обошлось и без обращения ветеранов друг к другу. Ярче и красноречивее всех, так уж повелось, выступил Николай Матвеевич Щелконогов.
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