Гнать не запрещается, но

Фото с ресурса dixinews.ru В самый разгар первомайских выходных во Владимирских супермаркетах царило столпотворение: народ загружал корзины и тележки шашлыками и колбасками для жарки, крылышками и ребрышками в маринаде, овощами и фруктами.

Что удивительно, спиртное брали умеренно,

по крайней мере, например, в гипермаркете «Глобус» десятками бутылок уже никто спиртное не берет. Что случилось? Отрезвели владимирцы, перешли на здоровый образ жизни?

Людская молва выдвигает другую версию: перешли на изготовление вино — водочных изделий в домашних условиях, дешевле и надежней, защита от суррогата.

Наливки и самогон в незапамятные времена, несмотря на запрет, «гнали» в каждом втором деревенском доме, где горячительное было и способом оплаты за услуги по копке огородов и колке дров. Кое — кто неплохо и зарабатывал, приторговывая самогонкой местным любителям спиртного. Места торговли скрывали от блюстителей закона.

На сегодняшний день иметь дома самогонный аппарат — не преступление.

Учитывая низкую себестоимость готовой продукции, увлечение самогоноварением значительно расширилось, даже по сравнению с советскими временами. Никого уже не удивишь сайтами, где продаётся профессионально изготовленное оборудование для перегонки спирта, или разнообразными рецептами изготовления самогона на специализированных форумах. На сайтах можно найти и рецепты зелья.

Во Владимире самогонные аппараты можно приобрести в ряде специализированных торговых точек, есть и пункт выдачи заказов через интернет.

Выбор просто поражает: «Крестьянка» и «Славянка» стоят всего 6-7 тысяч,

есть отечественные аппараты по изготовлению вина, водки, коньяка типа первач или магарыч, стоимостью в два раза ниже.

Как поясняют знатоки самогоноварения в сети интернет, его изготовление в России не влечет уголовной или административной ответственности. Статьи, которые ранее запрещали изготовление самогона, изъяты из УК и КоАП ещё в 1997 году. Но лишь в том случае, если самогон вы собрались изготавливать только для личного употребления. Если же вы планируете гнать самогон на продажу, то нынешнее законодательство ограничивает производство и реализацию алкоголя приобретением государственной лицензии.

Изготовление домашнего алкоголя для последующей реализации незаконно.

не только из-за того, что производитель самогона уклоняется от оплаты лицензии, но также и потому, что у государства отсутствует контроль над тем, в каких условиях происходит приготовление и разлив этого напитка. Отравление суррогатной алкогольной продукцией довольно распространено.

Есть алкогольная статистика и по Владимирской области.

«В последние дни уходящего 2017 года региональный Роспотребнадзор подвел итоги токсикологического мониторинга, иначе говоря, эксперты подсчитали число отравлений некачественным алкоголем во Владимирской области.

Всего в 33-м регионе по состоянию на 21 декабря 2017 года

было зарегистрировано 547 острых случаев отравлений от токсического действия алкоголя.

Поэтому эксперты рекомендуют покупать алкоголь только в стационарных торговых организациях, имеющих лицензию на право продаж.

Отсутствие доступа контролирующих органов к помещению, где изготовляется самогон, делают невозможным проверку на соответствие самогонного аппарата или перегонного оборудования санитарным и технологическим требованиям. А учитывая, что значительная часть самогонщиков изготавливают свою продукцию в домашних условиях, это еще и значительно увеличивает пожарную опасность не только для самого изготовителя, но и его соседей.

Последняя новость для тех, кто гонит самогон на продажу.

Оборудование для производства этилового спирта мощностью более 200 декалитров теперь надо регистрировать в территориальных органах Росалкогольрегулирования. Отсутствие регистрации приведет к штрафам и конфискации оборудования.

Закон вступил в силу с 1 мая 2018 года.

Думаете, кто-то насторожился? Нет, просто подсчитали, что 200 декалитров это 2000 литров. А мало кто гонит самогонку тоннами. Так что домашнее виноделие «для себя» ничем не ограничено.

Впереди — очередные праздничные дни, в разгаре дачный сезон, когда спиртное востребовано и для отдыха, и для дела.

Берегите себя, употребляйте больше кислорода и чистой воды. Держитесь подальше от «Крестьянок» и «Славянок», эти дамы не всегда доброжелательны, а иногда и опасны для здоровья.