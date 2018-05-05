Как правильно ходить в баню

В бане или сауне очень приятно проводить время. Однако, как выяснили финские ученые, это еще и довольно полезно. Согласно результатам 15-летнего исследования, регулярное посещение парной заметно снижает риск инсульта. «Вечерка» решила рассказать своим читателям, как правильно ходить в баню.

В первую очередь начинающему любителю банных процедур следует знать, что при наличии у него гипертонии (и других сердечно-сосудистых заболеваний), онкологических заболеваний, мастопатии, острых инфекционных и заразных болезней, предрасположенности к внутренним кровотечениям и эпилепсии стоит отказаться от этой затеи, так как она может оказаться последней в жизни. Кроме этого, несмотря на древнюю русскую традицию лечить баней простуду и ее производные, делать этого тоже не стоит. Современная медицина настоятельно не рекомендует приходить в парную с температурой и ярко выраженным недомоганием.

Кроме этого, следует помнить, что приблизительно за час-полтора до похода в баню ни в коем случае нельзя пить спиртное и есть жирное с соленым. Не нужно приходить в парную натощак или же наоборот, с набитым животом.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Если вы уверены в своем здоровье и хотите получить от бани максимум пользы, то сначала необходимо определиться с главным атрибутом этого, а именно — веником. В зависимости от того, из ветвей какого дерева собран веник, можно получить абсолютно разные результаты. К примеру, дубовые очень хорошо тонизируют кожный покров и обладают сильными бактерицидными свойствами.

Классические березовые веники оздоравливают волосы, придавая им мягкость, и избавляют от кожных заболеваний. В то же время ветви хвойных растений обладают мощным профилактическим эффектом, помогая предотвратить простуду и облегчить болезни бронхолегочной системы. Ну а липа поможет успокоится.

Париться следует при температуре около 70 градусов по Цельсию, в три-четыре захода по 10 минут. Из них два должны включать в себя активный массаж при помощи веника. Последний заход стоит провести в более расслабленной манере, просто посидев спокойно в парилке. Не стоит переоценивать себя и проводить испытание на выносливость. Если вы почувствуете головокружение, слабость или стук в висках, нужно немедленно покинуть парную и дать себе отдых.

После финального захода в парилку нужно охладить себя, вылив на тело тазик ледяной воды. Более продвинутые банщики заканчивают процедуры в бассейне с холодной водой, а любители экстрима — прыгают в снег или прорубь. Предварительный нагрев в бане не позволит телу переохладиться и подарит мощный заряд энергии.

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