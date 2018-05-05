Жена главного тренера мадридского «Атлетико»

Кто вдохновляет самого эмоционального тренера на планете?

Мадридский «Атлетико» вышел в финал Лиги Европы и всё благодаря своему главному тренеру — Диего Симеоне. Именно Эль Чоло смог построить команду с уникальным стилем, которая на равных борется с «Реалом» и «Барселоной» и регулярно выходит в финалы еврокубков. Возглавив «Атлетико», через пол года Симеоне выиграл Лигу Европы. Говорят, что этот сезон может стать для него последним во главе «матрасников». Перед финальной игрой именно мадридцы считаются фаворитами, и в случае победы — это станет красивым финалом для карьеры Эль Чоло в Мадриде. Ничего бы этого не было, если бы не темперамент, эмоции и тренерская хватка Диего Симеоне. Кто же вдохновляет наставника «Атлетико» на постоянные подвиги? Знакомимся с женой Симеоне — Карлой Перейрой.

Карла Перейра родилась в Аргентине, как и Диего Симеоне, но вот уже более 10 лет девушка живёт в Испании.

Познакомились Карла и Диего в 2014 году, но по началу скрывали свои отношения от прессы. Правда со временем стали появляться вместе в публичных местах.

Карла довольно успешная модель и давно работает в индустрии моды. Но прославилась девушка благодаря своим бывшим ухажёрам.

Карла прославилась, когда начала встречаться с известным танцором фламенко Хоакином Кортесом , а также романом с испанским политиком.

Карла не первая жена Симеоне, за два года до встречи с нашей героиней главный тренер «Атлетико» развёлся с моделью Каролиной Бальдини.

В 2016 году у Карлы и Диего родилась дочь — Франческа. Это четвёртый ребёнок Диего, от первого брака у него осталось трое сыновей.

Карла во всём поддерживает своего мужа, по её словам, в обычной жизни Диего довольно спокойный.

Девушка ходит на все домашние матчи «Атлетико», а также часто летает на выездные игры команды своего мужа.

Всё свободное от съёмок время Карда посвящает дочери Франчески, но при этом никогда не забывает заниматься спортом. Девушка следит за своей фигурой.

По словам Симеоне, Карла — его ангел хранитель. Главный тренер «Атлетико» счастлив со своей женой.

Пожелаем этой паре и дальше оставаться такими счастливыми, как на этой фотографии. Посмотрите, как искренне Диего Симеоне улыбается.