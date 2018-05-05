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Уфимский экстрасенс, изгоняя демонов, залез в фонтан «Семь девушек»
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Уфимский экстрасенс, изгоняя демонов, залез в фонтан «Семь девушек» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Башкирский маг Никита Турчин, участник шоу «Битвы экстрасенсов» и один из самых юных участников телепроекта «Дом 2», вновь эпатировал в Уфе. На этот раз ключник решил изгнать бесов из башкирской столицы.
17-летний колдун пришел на площадь перед фонтаном «Семь девушек», которая находится неподалеку от гостиного двора, соорудил из пепла круг и… поджёг его. Потом, якобы, проводя обряд, он шагнул прямо в фонтан, чтобы набрать воды.
Всё это заснял на камеру молодой блогер и выложил на своем канале Youtube. Сам же экстрасенс после своего обряда рассказал, почему он пошел на отчаянный шаг.
— Я специально приехал в Уфу ради этого. Мне приснился сон, что должны умереть семь девушек. А убьет их маньяк, который появится в Башкирии. Поэтому я провел страшный ритуал, чтобы люди остались живы. Я — участник «Битвы» и прилетел в родной город специально, чтобы убрать смерть и негатив, — пояснил Никита.
Никита Турчин изгоняет бесов_05.05.2018
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