Уфимский экстрасенс, изгоняя демонов, залез в фонтан «Семь девушек»

Башкирский маг Никита Турчин, участник шоу «Битвы экстрасенсов» и один из самых юных участников телепроекта «Дом 2», вновь эпатировал в Уфе. На этот раз ключник решил изгнать бесов из башкирской столицы.

17-летний колдун пришел на площадь перед фонтаном «Семь девушек», которая находится неподалеку от гостиного двора, соорудил из пепла круг и… поджёг его. Потом, якобы, проводя обряд, он шагнул прямо в фонтан, чтобы набрать воды.

Всё это заснял на камеру молодой блогер и выложил на своем канале Youtube. Сам же экстрасенс после своего обряда рассказал, почему он пошел на отчаянный шаг.

— Я специально приехал в Уфу ради этого. Мне приснился сон, что должны умереть семь девушек. А убьет их маньяк, который появится в Башкирии. Поэтому я провел страшный ритуал, чтобы люди остались живы. Я — участник «Битвы» и прилетел в родной город специально, чтобы убрать смерть и негатив, — пояснил Никита.

Никита Турчин изгоняет бесов_05.05.2018