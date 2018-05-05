Космическая фантазия

Государственная корпорация «Роскосмос» на днях вступилась за творческую работу московского второклассника, изобразившего аппарат «Союз» на фоне разноцветных звезд. Школьный учитель заставила мальчика переделать рисунок, заявив, что космос таким не бывает. Предприимчивый отец решил проверить столь категоричное заявление. Отправив опус юного художника специалистам, он спросил, существуют ли условия, при которых Вселенная выглядит именно так. Сотрудники госкорпорации с преподавателем не согласились и объяснили, что звезды на самом деле бывают и голубые, и белые, и желтые, и даже красные.

Маэстро Людвиг Ван Бетховен за всю жизнь так и не научился умножать. Отец закона всемирного тяготения Исаак Ньютон в школьном рейтинге успеваемости стоял на предпоследнем месте. А трагическому тенору эпохи Александру Блоку приходилось заниматься с репетитором по русскому, чтобы освоить хотя бы простейшие правила грамматики. Интересно, кто-то из учителей этих и сотен других гениев в свое время знал, кому лепил двойки в журнал за чрезмерную вольность мышления?

Ребенок — организм хрупкий, только-только формирующийся, но при этом бесконечно переполненный потенциала и возможностей. Так не рубите же на корню! Немало школьных учителей своим долгом считают подровнять всех под копирочку, вымуштровать на стандартизированное решение задач по установленным формулам и поставить в пример оторве-двоечнику какую-нибудь отличницу-зубрилу. И неважно, что тот самый хулиган дома пишет пробирающие до глубины души стихи, на слух подбирает музыку или… да пусть даже и рисует космос с разноцветными звездами!

Работая с ребенком, важно быть вдвойне деликатным, втройне чутким и безмерно понимающим человеком, умеющим вовремя отключить режим взрослого рационального циника. У них ведь взгляд еще не зашорен негативным опытом, не затуманен тысячами отказов и запретов. Они готовы узнавать и познавать, готовы воспринимать и чувствовать, готовы, самое главное, творить и заявлять о себе этому скованному рамками правил миру. Главное — дать им шанс. Тот самый, которым очень многие из нас, закостеневших в фактах и аксиомах взрослых, не воспользовались. Шанс видеть реальность со своей собственной точки обзора. Шанс быть особенным.

Мир не меняют те, кто подчиняется биполярным категориям «льзя» и «нельзя». Детям можно и нужно хоть иногда нарушать правила и выбиваться из стандартов. Ведь именно отсюда рождается опыт, формируется мнение и пробивается характер.

А вообще — хоть раз попробуйте посмотреть на мир глазами ребенка! Вернувшись уставшими с порядком поднадоевшей работы, посмотрите в окно и представьте, что вы — простой второклассник, которого попросили нарисовать космос. Неужели ваша Вселенная — это черное небо с белыми точками?