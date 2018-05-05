Личный опыт. Как жить с большой грудью

«Грудь думаю увеличить», − заявила мне однажды подруга с уверенным третьим размером. Немой вопрос повис в воздухе. «Ну а что, хочу пятый или шестой». В этот момент мне очень захотелось ударить ее чем-нибудь тяжелым, чтобы мозг встал на место. Мои справедливые аргументы, что это неудобно, некрасиво и вообще ужасно, на нее не действовали. А ведь я знаю о груди, которая не дает увидеть собственные ноги, не понаслышке. У меня пятый размер.

Распространенной беды, о которой говорят все обладательницы пышных форм, у меня нет — на животе я сплю спокойно. Больше скажу, для меня это самое удобное положение. Так что не знаю, кто придумал эту байку. Но жить с большой грудью правда тяжело.

Первая и самая большая проблема — выбор одежды. Размер M сядет на тебе отлично, но только в талии. Рубашка на груди разъедется, ткань некрасиво натянется, пуговицы застегнутся с пробелами или не застегнутся вообще. Покупаешь размер больше — и превращаешься в бесформенную кучу. Красивое нижнее белье — та же проблема. По неизвестной мне (и всем остальным барышням с пышными формами) причине производители нижнего белья конструируют бюстгальтеры по принципу «а давайте их сделаем еще больше, это же прикольно». Такое количество поролона в чашках размера DD и Е просто невозможно объяснить чем-то другим. Чаще всего бюстгальтер, который не будет давать груди бесконтрольно прыгать налево и направо и в котором нет поролона, выглядит отвратительно: 90% бюстгальтеров, которые подходят по размеру, в теории могла бы надеть моя бабушка, и то подумала бы. В общем, производители нижнего белья делают все возможное, чтобы обладательницы размера от четвертого и выше стеснялись раздеваться перед мужчиной при свете. Ишь чего захотели, красоту им подавай!

Лямки лифчика, кстати, натирают нещадно. Еще бы, такое богатство непросто поддерживать на должном уровне. Не знаю, сколько грудь весит, но вечером я каждый раз расчесываю борозды от бюстгальтера на плечах — это уже ритуал.

Большая грудь тянет свою хозяйку вперед. И вниз. Не самая удачная траектория, конечно. В результате у тебя начинает болеть спина − мышцы сильно напрягаются, чтобы удержать грудь на месте.

Заниматься спортом мне было сложно еще в школе — тогда еще не было хороших спортивных бюстгальтеров, которые не давали бы груди биться во время бега о подбородок. Каждый урок физкультуры — 45 минут унижения и слез после. Это сейчас мужчины засматриваются на большую грудь, а тогда ее колебания, сравнимые разве что с выброшенным на тарелку желе, вызывали неконтролируемый приступ смеха и реакцию «Ого, смотри, какие сиськи».

Мужчин большая грудь завораживает, особенно когда она приветливо выглядывает из выреза. Они теряют всякую связь с реальностью и вообще не обращают внимание на то, что ты им говоришь. Чтобы вернуть их к действительности, приходится постоянно напоминать, что твои глаза, вообще-то, находятся на 40 сантиметров выше. Кого-то эта ситуация не устраивает, а некоторые девушки таким образом успешно вытаскивают из своих мужчин машины, шубы и квартиры и живут припеваючи. Но тех, кто хочет, чтобы мужчина воспринимал их как полноценного партнера, а не девицу для приятного времяпрепровождения, тоже немало.

В общем, мои аргументы не подействовали на приятельницу. Она всерьез собралась ложиться под нож хирурга. «Пятый размер, жди меня!» − воскликнула она на прощание и убежала просить деньги у своего очередного нефтяника. Я тоже думаю прогуляться до хирурга, только сделаю диаметрально противоположное − уменьшение груди (которое, кстати, стоит дороже увеличения!) Интересно, кто из нас двоих станет счастливее и увереннее в себе?

Сэм Арзуманов (26), телеведущий

Я, если честно, не люблю большую грудь. Второй размер — самое то. И в идеале, конечно, грудь должна быть натуральной. Но на самом деле силиконовая грудь тоже имеет право на существование: все зависит от того, как она сделана. У меня была девушка с силиконовой грудью, которая сделана качественно, — не отличишь! Но, думаю, уменьшать не нужно. Только в крайних случаях. Моя подруга уменьшала грудь, потому что очень похудела: с пятого размера до третьего.

Ксения (20), студентка, первый размер груди

Мне вообще все равно, какой у меня размер груди. Я даже не задумываюсь об этом. Тем более с такой маленькой грудью на животе спать удобнее! Грех жаловаться! Но я всегда недоумевала (и недоумеваю до сих пор), откуда у моих одноклассниц уже в восьмом классе появилась грудь третьего размера? Что они такое ели или делали, чтобы она росла как на дрожжах? Увеличивать грудь я не хочу, потому что боюсь операций. Осталась последняя надежда, что она в будущем еще вырастет, например после родов.

Артем Пашкин (27), психолог

Мужчину привлекает большая женская грудь, и это вполне естественно. Это и один из основных символов женской привлекательности, и ассоциации с материнским началом. Если задумываетесь об увеличении — забудьте, в этом случае как никогда важна естественность. Здесь допустимы два варианта: либо коррекция формы груди, либо уменьшение, если слишком большая грудь причиняет неудобства.

«Размер груди и размер импланта − это не одно и тоже. Когда я показываю пациентке имплант, она спрашивает: «А это тройка?» На самом деле «тройка» складывается из того, с чем девушка пришла, и того, что мы добавим во время операции. Вообще, размер самой выдающейся части женского тела должен быть обусловлен законами гармонии. Мы в «Платинентал» уделяем слову «гармония» особое значение, поэтому гармонизирующие операции на лице и теле проводятся по особым протоколам. Смысл заключается в том, что все части нашего тела находятся в закономерной связи друг с другом. Например, рост 180 см позволяет девушке иметь практически любой размер груди. Но если ты ниже ростом и к тому же плотной комплекции, большая грудь превратит тебя в шар, разрушит окончательно фигуру и вряд ли сделает сексуальнее. Поэтому хирург не должен идти на поводу у пациентки в этом вопросе. Немаловажным фактором является еще и анатомия груди. Правильно подобранный имплант должен полностью укрываться мягкими тканями молочной железы. Иначе он просто будет контурироваться в положении на боку. Современные импланты способны наполнить верхний полюс железы, сформировать красивое положение ареолы, скорректировать грудь после кормления и даже восстановить после онкологических операций. Более того, пациентки после эндопротезирования чаще делают скрининг-исследования, что позволяет выявить неприятные заболевания на самой ранней стадии развития. Так что плюсов гораздо больше, чем минусов. При условии, что ты выберешь доктора с чувством вкуса».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lichnyy-opyt-kak-zhit-s-bolshoy-grudyu/