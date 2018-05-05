6 главных деревьев, которые помогут выжить в лесу

Заблудиться в лесу может каждый. По счастью, достаточно знать правильные деревья, чтобы обеспечить себя и едой и кровом на долгое время. Вот шесть главных пород дерева, каждое из которых обеспечит вас всем необходимым в сложной ситуации.

Белая береза

Имеет ли смысл описывать березу? Это дерево, которое стало чуть ли не символом русской души, является одним из самых полезных из всех, что вы встретите в лесу. Сок белой березы спасет от жажды — его даже не нужно очищать. Из коры дерева можно сделать прочные контейнеры или использовать ее в качестве растопки. Нагрев кору, вы сможете добыть из нее смолу, которая пригодится в качестве скрепляющего материала.

Сосна

Сосновые шишки могут стать настоящим спасением заблудившемуся в хвойном лесу. Известны случаи, когда люди проводили недели на этом скудном, но питательном пайке. Свежие сосновые иголки лучше заварить на костре: такой чай весьма богат витамином С. Это особенно полезно тем, кто умудрился заблудиться в зимнем лесу. Сосновые ветки — чуть ли не лучший материал для строительства шалаша или простого навеса. Их же можно превратить в удобную постель, надежно экранирующую от холода земли.

Если вы встретили иву, знайте: рядом протекает ручей. Эти влаголюбивые деревья не раз выручали отчаявшихся путешественников. Кора ивы содержит салицин, ближайший родственник салициловой кислоты. Этот природный аналог аспирина прекрасно помогает не только против головной боли, но и против различных воспалений. Готовить кору не нужно — достаточно ее просто пожевать и проглотить сок.

Клен нужно искать молодой. Отличить дерево можно по гладкой, светло-серебристой коре. Семена клена вполне годятся в пищу — лучше будет их отварить, но, если такой возможности нет, то можно есть и сырыми. Листья дерева спасут от голода и жажды одновременно: вкусными их не назовешь, но за отсутствием альтернативы салат из клена будет отличной трапезой. Гибкие ветки дерева можно превратить в вертел, сплести из них корзину или сделать легкую стрелу.

Этот лесной патриарх сможет в одиночку спасти вас и от голода, и от непогоды. Вопреки распространенному мнению, желуди дуба вполне годятся в пищу — нужно только выщелочить из них дубильную кислоту. Сделать это можно путем простого кипячения. Обработанные желуди годятся на муку, ими можно приманивать мелких животных, белок, например. Из древесины дуба можно сделать древко топора и собрать каркас надежного шалаша, а полученная из желудей дубильная кислота отлично работает в качестве антисептика и противодиарейного средства.

Обыкновенную липу можно встретить практически на всей территории Европы и Северной Америки. Листьями дерева можно утолить голод, из ее коры получаются отличные, крепкие веревки. Древесина воспламеняется очень легко: даже если у вас кончились спички, то добыть огонь трением не составит никакого труда. Внутренняя часть коры липы съедобная, готовить ее не нужно — достаточно будет просто соскрести ножом.