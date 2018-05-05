Мария Погребняк похвасталась фигурой своей мечты

Пользователи Сети неоднократно обвиняли 29-летнюю Марию Погребняк в излишней худобе, однако блондинка уверяет, что достигла фигуры мечты и поправляться не планирует. «У каждого свои понятия о красоте! Я рада, что смогла добиться фигуры своей мечты! И враньё все, что говорят нельзя сохранить фигуру после родов! Наоборот ее можно сделать ещё лучше💪🏻Я с каждой беременностью расцветала, особенно с третьей🤗 поэтому рожаем девочки😂 (шучу) на самом деле все зависит от питания) и от вашего желания стать лучше💪🏻», — гласит подпись под новым фото, появившимся в Instagram Погребняк.

«Маша, ты красотка! Но очень худенькая! Ну реально!», «А я тут красоты даже не вижу, а виду изможденное тело … здоровье так не выглядит», «Ничего красивого грудь силикон, а внизу анерексия ((», «Шикарная фигура🔥👍 Такая фигура с 3 детьми огромный труд! Вы молодец! Не слушайте и не обращайте внимание на тех кто пишет гадости это зависть!», «А по мне вы просто идеальная!👍🏻 Стройная, спортивная и при этом женственная и сексуальная! Вы просто большая молодчина!», «Ну не знаю, не знаю по поводу хорошей формы😕, фигура да, но такая сильная худоба не к лицу», «Ужасный живот, зря деньги потратила (((мужчинам не нравятся такие засушенные))) и если бы ещё сама этого добилась, а не с помощью целой команды хирургов было с чего может брать пример, а так…» — написали фолловеры в комментариях к фотографии мамы троих детей.

Фото: instagram