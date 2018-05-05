Более тысячи подъездов отремонтируют в Одинцове в рамках губернаторской программы

В Одинцовском районе отремонтировали 66 подъездов, всего в этом году в муниципалитете ремонт выполнят в 1110 подъездах. Об этом рассказал замглавы администрации Одинцовского района Михаил Коротаев.

Он отметил, что все работы обсуждаются с жителями, согласуются и утверждаются советом дома. В программу включаются дома, в которых создан совет дома, который и выражает мнение жителей.

Галина Балан живет в девятиэтажном доме в Лесном городке 14 лет. О ремонте подъезда женщина ни раз задумывалась и обращалась в управляющую компанию, ведь все эти долгие годы парадную в доме не приводили в порядок. Сейчас женщина уже с улыбкой вспоминает, какой был вход в ее дом.

Вот эту красивую белую дверь нам сделали взамен старой деревянной обшарпанной двери, которая раньше была. Всем она, конечно, очень нравится. Мы надеемся, что такой красивой она останется на долгие годы.

— Галина Балан местная жительница.

Подъезд привели в порядок в рамках программы губернатора «Мой подъезд». Основная цель проекта — сделать каждый дом Подмосковья комфортным и чистым. Реализуется программа за счет местного и областного бюджетов, средств управляющей компании и собственников жилья. Жильцы принимают активное участие в ремонте, например, они могут выбрать цвет стен или оформление входной двери.

С жителями данного дома было проведено собрание, которое согласовали в рамках программы области софинансирования работ в размере одной сотой процента. С жителями был согласован вид работ, то есть оштукатуривание стен, покраска стен и окон

В этом подъезде заменили входную дверь, положили новую плитку, привели в порядок стены и потолки, а также заменили почтовые ящики и светильники. Такие ремонтные работы в рамках проекта «Мой подъезд» ведутся во всех поселениях района. В Лесном городке до осени отремонтируют еще 82 подъезда.