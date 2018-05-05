Когда русские офицеры имели право вступать в брак

Жизнь любого офицера в царской России всегда была строго регламентирована во многих сферах. Существовали даже специальные правила, касающиеся вступления военных служащих в брак. Узаконивание отношений разрешалось только с определенного возраста, с определенным имущественным обеспечением и при условии признания брака пристойным.

Ограничения по возрасту

В царской России считалось, что первым делом офицер должен сформироваться как специалист и как следует послужить на благо Родины, а уж потом думать и об амурных делах. Ограничения на вступление в брак вследствие слишком молодого возраста существовали в русской армии вплоть до ХХ века. Еще Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи, датируемый 1722 годом, гласил: «… не позволять жениться ранее 25 лет». В 1866 году этот порог был снижен на 2 года. Таким образом офицеры имели право жениться по достижению ими 23-летнего возраста. В 1907 году в эти правила были внесены некоторые изменения. Однако относительно возрастного ценза участники комиссии оказались единодушны и оставили его прежним. Примечательно, что до 28 лет перед заключением брака офицеры были обязаны заручиться письменным разрешением начальства на женитьбу. Руководство также решало, достойна ли невеста носить гордое звание офицерской жены, то есть оценивало так называемую «пристойность» брака.

Пристойность брака

Решение о пристойности или непристойности брака принимали командир полка и командир дивизии. Даже если первый был согласен, окончательный вердикт все равно выносил второй. Невеста офицера должна была отличаться высокой нравственностью и благовоспитанностью. Военным запрещалось жениться на актрисах и разведенных женщинах, которые взяли на себя вину при расторжении брака. Кроме этого принималось во внимание и положение невесты в обществе. Для рассмотрения пристойности брака жених предоставлял начальству документы, содержащие сведения о родителях его будущей жены. Зачастую если происхождение невесты было слишком низким (например, мещанка или крестьянка), молодым отказывали в браке. В 1909 году император Николай II подписал новый указ, согласно которому решение о пристойности брака стал принимать так называемый суд офицеров, то есть сослуживцы жениха. Однако окончательное решение царь все же оставил за командиром части. В этом же указе Николай отменил и реверс — обязательное имущественное обеспечение при вступлении в брак.

Реверс

До 28 лет офицеры имели право вступать в брак только после предоставления ими реверса, то есть имущества, принадлежащего им лично или/и их невестам. Данное имущество должно было приносить доход в сумме не менее 250-300 рублей в год. Вместо недвижимости на суд командования можно было предоставить банковский вклад в размере 5-ти тысяч рублей. Причем, в документах должно было быть указано, что вкладчик имеет право снимать со счета не более 300 рублей в год. В первую очередь реверс касался тех служащих, которые получали менее 100 рублей в месяц, а с 1901 года — менее 1200 рублей в год. Примечательно, что вышеуказанные требования не распространялись на армейских чиновников и военных врачей.