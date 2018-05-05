Дебют нищенской ОПГ на Ямале: как бороться с бизнесом нищебродов?

Нищенский бизнес болезнь любого города. Очередь попрошаек на паперти у церкви, у входов в магазины, по углам многолюдных улиц, метро и.т.д. Это всё привычно для жителей городов и до недавнего времени ни касалось ямальцев.

В ЯНАО всего 4 крупных города с населением чуть больше 100 тыс. человек. Только 2 находятся вдоль железной дороги, 2 затеряны в тундре. Всё остальное это посёлки городского типа и деревни кочевых народов севера. Учитывая, что в маленьких городах все друг друга знают, ни у кого нет необходимости просить помощи на улице. О нуждающихся сразу же сообщают в органы социальной защиты. Сбор денег для тяжелобольных людей курируют местные телеканалы.

«Ладно, в большом городе так стоять. Но у нас то всех больных и срочно-обморочно операбельных все знают. (По новостям таких сразу показывают.) Тупизм», — резонно заметила жительница Ноябрьска Анастасия Лучшеева.

Поэтому в отличие от соседних регионов на Ямале даже рядом с церковью никто ничего не просит. Зато у магазинов всегда можно было встретить одиноких попрошаек. Это, как правило, алкоголики или бессовестные люди, которым лень работать или для них это хобби. Их обычно люди знают в лицо, но всё равно подают, чтобы очистить совесть. В качестве примера расскажу историю одной бабули, которая уже вошла в городские легенды.

«А вдруг они и правда нуждаются. Я лучше подам на пару сотен не обеднею, ведь это дело добровольное. Вдруг кому то помогу, ведь всё и всем возвращается», — делиться своим мнением жительница Ноябрьска Иванна Соловьёва.

Неприметная женщина, неопределённого возраста, сколько я себя помню, сидит у разных магазинов города на складной табуретке. Она всё время выглядит одинаково, вот уже 23 года на ней один и тот же платок и пальто. Создаётся впечатление, что время не коснулось этой женщины и её вещей. Понятно, что она каждый раз гардероб обновляет. Просто как она умудряется находить настолько похожие? Это однозначно талант!

Ежедневно, начиная с 1995 года, эта пожилая женщина просит деньги у разных магазинов города. Раньше она постоянно сидела у магазина в своем родном районе. При этом это далеко не бедная женщина.

По слухам её сын работал до пенсии в « Газпром Добыча Ноябрьск», мать жила с ним и его семьёй. Сын очень расстраивался, что мама выбрала для себя такое хобби, и неоднократно забирал родительницу с рабочего места. Но видимо женщине было так скучно дома, что он всё же пожалел мать и разрешил ей заниматься её увлечением.

Этим объясняется не любовь бабушки к мелочи, которую подаёт молодёжь. Ей на жизнь вполне хватает, а горы мелочи только лишний груз. В конце рабочего дня по словам прохожих женщина высыпает мелочь в урну и забирает только бумажные деньги.

Недавно у «королевы нищих» появился коллега мужчина-инвалид. Он так же сидит у магазина с табличкой. Судьба этого «нищего» ещё интереснее. Раньше этот мужчина был гражданским активистом. Заразившись демократией в 90-х годах, этот общественный деятель агитировал за Бориса Ельцина на городской площади в августе 1991 года. Потом разочаровался и агитировал за Геннадия Зюганова , постоянно участвовал в политических и общественных движениях. Акцентировал внимание на проблемах, вечно с чем-то боролся. Безуспешно конечно, но шума поднимал много. Сейчас в Ноябрьске снова есть подобный персонаж, который надоел жителям города своим спамом в городских пабликах и борьбой с пешеходными знаками. Про таких людей говорят городской сумасшедший. Оказавшись на пенсии активист не смог отказаться от внимания общественность к которому он привык. Поэтому теперь зарабатывает прибавку к пенсии. Удачно пришлась и травма ноги.

В 2012 году та же травма помогала одной алкоголичке зарабатывать на выпивку так, же сидя у магазина. Каждый день в 9 утра эта «нищенка» приходила каждый раз к разным магазинам города. Главный критерий при подборе точки, как я потом узнала, близость магазина с алкоголем. Травмированная женщина носила с собой складную табуретку и садилась на входе у сетевой торговой точки. Абсолютно молча она держала пакет для денег и потупив взор сидела. Это кстати, главный отличай, ямальских попрошаек от сотрудников нищенской мафии в Петербурге. Те постоянно кличут и сидят в очень неудобных позах. За день эта милая женщина, если бы не водка могла заработать до 15 тыс. рублей. Почти все прохожие подавали наличными купюрами от 50 — 500 рублей.

Есть просто бессовестные люди, которым несмотря на молодость и силу идти работать лень. Одного такого персонажа я повстречала, когда работала продавцом сим-карт в магазине. В один из дней на входе появился молодой человек прилично одетый, с относительно новым сенсорным телефоном, без увечий и отклонений. Он просто остановился на входе, встал рядом с алкашкой-инвалидом и протянул руку. При этом он всё время слушал музыку на телефоне.

От удивления, я не могла отвести взгляд. Мне было сложно понять, как так можно. Хотя, конечно мне хотелось верить, что у него на это серьёзная причина. Как потом подсказал охранник, который раньше работал в полиции этот парень состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за бродяжничество, прогулы в школе и разные полу преступные делишки. Он с детства любил халяву, и его маму это не смущало. Так и вышло, что в 21 год, молодой человек вместо того, чтобы устроиться на работу просит милостыню.

Потом, мне удалось с ним пообщаться. Он рассказал, что работа есть на стройке, но пока ему лень там работать. Маму он очень любит и она у него хорошая. Даже с ней познакомил, но я так и не смогла понять, чем можно оправдать подобные поступки.

После 2014 года из-за большого потока беженцев с Украины многие люди попали под влияние нищенской мафии. Боссы собирали себе гастрольные группы бабушек или молодых женщин, которые просили деньги в городах Ямала якобы на лечение детей. Гастролёры приезжали только на лето, документов у них не было и о себе они могли рассказать мало что.

Летом 2016 года историей заинтересовались корреспонденты телекомпании «ГТРК-Ямал» и сняли на эту тему сюжет. После разоблачения боссам пришлось возить женщин из Беларуси. Иногда в гастрольные туры по ямальской железной дороге отправляются банды цыган. Самые безобидные попрошайки уличные музыканты. На Ямале их почти нет, и только недавно один музыкант появился в одном из районов Ноябрьска. Дедушка— баянист ненавязчиво радует слух прохожих советскими песнями.

До 2017 года эти категории были единственными на Ямале. С прошлого года неожиданно по всему городу выросло количество просителей милостыни в 2 раза. Кроме перечисленных категорий появились подозрительные ребята, которые вызывают множество вопросов у жителей города.

Во всех сетевых магазина на входе появились люди разных возрастов. В руках табличка с выцветшей фотографией, на которой ничего не разберёшь и большой пакет из магазина. Так называемых волонтёры разных возрастов от студентов до стариков. Многие людей выглядят, как алкоголики. Это касается в основном мужчин пенсионного возраста.

В апреле 2017 года в городском сообществе «Типичный Ноябрьск» появился вопрос от подписчицы: может ли появление этих попрошаек быть связано с мафией?

Большинство участников сообщества высмеяли предположение обеспокоенной женщины. Однако, организованность новых попрошаек и их отличая от завсегдатых заставляет задуматься.

Могут ли они быть связаны с местными криминальными авторитетами этнической мафии или же с заезжими? Понятно, что сотрудники работодателей никогда не сдадут. Найти связи ещё сложнее. Поэтому пока оставим это правоохранителям.

Однако предлагаю перед тем как подавать деньги любому попрошайке воспользоваться советом жительницы Ноябрьска Светланы Ивановой

«У нас в Райта (сеть супермаркетов. прим. авт.) много таких было, я их всех проверяла документы из всех только одни были настоящие с благотворительного фонда. Я у них спросила, как определить настоящие или нет? На что мне ответили, только могут просить деньги благотворительные фонды, а сами родители не имеют право.»

Не менее подозрителен дуэт глухонемых инвалидов азиатской внешности. Приветливые мужчина и женщина средних лет с лучезарной улыбкой вручают на улице прохожим флажок ко Дню Победы или светящийся воздушный шар за 500 рублей с надписью: « Я инвалид по слуху. но прошу не милостыню. Чтобы иметь возможность выжить, по доброте купите флаг (шар). Спасибо за доброту по цене 100 или 200 (500) рублей». Появление сладкой парочкой связывают с открытием сезона гастролёров.

«Пару дней назад видела, как один из таких глухонемых разговаривал по телефону, — разоблачила глухих попрошаек жительница Ноябрьска Мария Сарычева

Близиться лето поезда опять принесут в город желающих подзаработать на жалости богатых ямальцев. Ведь окружной центр занятости на абсолютном серьёзе убеждает жителей России, что средняя зарплата в ЯНАО 88 тыс. рублей при реальной 35 тыс. рублей. Чтобы не попасться на уловку бессовестных людей и не разлагать предлагаю запомнить старинную еврейскую мудрость: «Прежде чем подать милостыню, пусть она сначала запотеет в твоей руке». Ведь найти и помочь тому, кто действительно нуждается гораздо полезней для души, чем подавать каждому встречному.

«Покупка флажка или другая подобная помощь попрошайкам способствует завозу новых попрошаек. Зарабатывают, не попрошайки, а те кто стоит выше, это нелегальный бизнес, а значит это ОПГ», — поделился мнением житель Ноябрьска Андрей Иванов

Это единственный способ борьбы с бессовестными людьми, потому что закон не запрещает попрошайничество, если оно не нарушает общественный порядок, сами нищие не находятся в рабстве или в бизнес не привлекают несовершеннолетних. Максимум, что можно сделать попросить полицейских проверить документы попрошаек, чтобы выяснить действительно ли они те за кого себя выдают.

Начальство попрошаек использует в своих целях самые высокие чувства ямальцев: сострадание и патриотизм. Такие флажки бесплатно раздают перед Днём Победы. Они начали их продавать за месяц. На окраине цена флага 100 рублей, а в центре 200 Источник фотографии: авторские права на фотографии использованные в материале принадлежат праваобладателям