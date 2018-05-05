Дебют нищенской ОПГ на Ямале: как бороться с бизнесом нищебродов? 

Нищенский бизнес болезнь любого города. Очередь попрошаек на паперти у церкви, у входов в магазины, по углам многолюдных улиц, метро и.т.д. Это всё привычно для жителей городов и до недавнего времени ни касалось ямальцев.
В ЯНАО всего 4 крупных города с населением чуть больше 100 тыс. человек. Только 2 находятся вдоль железной дороги, 2 затеряны в тундре. Всё остальное это посёлки городского типа и деревни кочевых народов севера. Учитывая, что в маленьких городах все друг друга знают, ни у кого нет необходимости просить помощи на улице. О нуждающихся сразу же сообщают в органы социальной защиты. Сбор денег для тяжелобольных людей курируют местные телеканалы.
«Ладно, в большом городе так стоять. Но у нас то всех больных и срочно-обморочно операбельных все знают. (По новостям таких сразу показывают.) Тупизм», — резонно заметила жительница Ноябрьска Анастасия Лучшеева.
Поэтому в отличие от соседних регионов на Ямале даже рядом с церковью никто ничего не просит. Зато у магазинов всегда можно было встретить одиноких попрошаек. Это, как правило, алкоголики или бессовестные люди, которым лень работать или для них это хобби. Их обычно люди знают в лицо, но всё равно подают, чтобы очистить совесть. В качестве примера расскажу историю одной бабули, которая уже вошла в городские легенды.
«А вдруг они и правда нуждаются. Я лучше подам на пару сотен не обеднею, ведь это дело добровольное. Вдруг кому то помогу, ведь всё и всем возвращается», — делиться своим мнением жительница Ноябрьска Иванна Соловьёва.
Неприметная женщина, неопределённого возраста, сколько я себя помню, сидит у разных магазинов города на складной табуретке. Она всё время выглядит одинаково, вот уже 23 года на ней один и тот же платок и пальто. Создаётся впечатление, что время не коснулось этой женщины и её вещей. Понятно, что она каждый раз гардероб обновляет. Просто как она умудряется находить настолько похожие? Это однозначно талант!
Ежедневно, начиная с 1995 года, эта пожилая женщина просит деньги у разных магазинов города. Раньше она постоянно сидела у магазина в своем родном районе. При этом это далеко не бедная женщина.
По слухам её сын работал до пенсии в «Газпром Добыча Ноябрьск», мать жила с ним и его семьёй. Сын очень расстраивался, что мама выбрала для себя такое хобби, и неоднократно забирал родительницу с рабочего места. Но видимо женщине было так скучно дома, что он всё же пожалел мать и разрешил ей заниматься её увлечением.
Этим объясняется не любовь бабушки к мелочи, которую подаёт молодёжь. Ей на жизнь вполне хватает, а горы мелочи только лишний груз. В конце рабочего дня по словам прохожих женщина высыпает мелочь в урну и забирает только бумажные деньги.
Недавно у «королевы нищих» появился коллега мужчина-инвалид. Он так же сидит у магазина с табличкой. Судьба этого «нищего» ещё интереснее. Раньше этот мужчина был гражданским активистом. Заразившись демократией в 90-х годах, этот общественный деятель агитировал за Бориса Ельцина на городской площади в августе 1991 года. Потом разочаровался и агитировал за Геннадия Зюганова, постоянно участвовал в политических и общественных движениях. Акцентировал внимание на проблемах, вечно с чем-то боролся. Безуспешно конечно, но шума поднимал много. Сейчас в Ноябрьске снова есть подобный персонаж, который надоел жителям города своим спамом в городских пабликах и борьбой с пешеходными знаками. Про таких людей говорят городской сумасшедший. Оказавшись на пенсии активист не смог отказаться от внимания общественность к которому он привык. Поэтому теперь зарабатывает прибавку к пенсии. Удачно пришлась и травма ноги.
В 2012 году та же травма помогала одной алкоголичке зарабатывать на выпивку так, же сидя у магазина. Каждый день в 9 утра эта «нищенка» приходила каждый раз к разным магазинам города. Главный критерий при подборе точки, как я потом узнала, близость магазина с алкоголем. Травмированная женщина носила с собой складную табуретку и садилась на входе у сетевой торговой точки. Абсолютно молча она держала пакет для денег и потупив взор сидела. Это кстати, главный отличай, ямальских попрошаек от сотрудников нищенской мафии в Петербурге. Те постоянно кличут и сидят в очень неудобных позах. За день эта милая женщина, если бы не водка могла заработать до 15 тыс. рублей. Почти все прохожие подавали наличными купюрами от 50 — 500 рублей.
Есть просто бессовестные люди, которым несмотря на молодость и силу идти работать лень. Одного такого персонажа я повстречала, когда работала продавцом сим-карт в магазине. В один из дней на входе появился молодой человек прилично одетый, с относительно новым сенсорным телефоном, без увечий и отклонений. Он просто остановился на входе, встал рядом с алкашкой-инвалидом и протянул руку. При этом он всё время слушал музыку на телефоне.
От удивления, я не могла отвести взгляд. Мне было сложно понять, как так можно. Хотя, конечно мне хотелось верить, что у него на это серьёзная причина. Как потом подсказал охранник, который раньше работал в полиции этот парень состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за бродяжничество, прогулы в школе и разные полу преступные делишки. Он с детства любил халяву, и его маму это не смущало. Так и вышло, что в 21 год, молодой человек вместо того, чтобы устроиться на работу просит милостыню.
Потом, мне удалось с ним пообщаться. Он рассказал, что работа есть на стройке, но пока ему лень там работать. Маму он очень любит и она у него хорошая. Даже с ней познакомил, но я так и не смогла понять, чем можно оправдать подобные поступки.
После 2014 года из-за большого потока беженцев с Украины многие люди попали под влияние нищенской мафии. Боссы собирали себе гастрольные группы бабушек или молодых женщин, которые просили деньги в городах Ямала якобы на лечение детей. Гастролёры приезжали только на лето, документов у них не было и о себе они могли рассказать мало что.
Летом 2016 года историей заинтересовались корреспонденты телекомпании «ГТРК-Ямал» и сняли на эту тему сюжет. После разоблачения боссам пришлось возить женщин из Беларуси. Иногда в гастрольные туры по ямальской железной дороге отправляются банды цыган. Самые безобидные попрошайки уличные музыканты. На Ямале их почти нет, и только недавно один музыкант появился в одном из районов Ноябрьска. Дедушка— баянист ненавязчиво радует слух прохожих советскими песнями.
До 2017 года эти категории были единственными на Ямале. С прошлого года неожиданно по всему городу выросло количество просителей милостыни в 2 раза. Кроме перечисленных категорий появились подозрительные ребята, которые вызывают множество вопросов у жителей города.
Во всех сетевых магазина на входе появились люди разных возрастов. В руках табличка с выцветшей фотографией, на которой ничего не разберёшь и большой пакет из магазина. Так называемых волонтёры разных возрастов от студентов до стариков. Многие людей выглядят, как алкоголики. Это касается в основном мужчин пенсионного возраста.
В апреле 2017 года в городском сообществе «Типичный Ноябрьск» появился вопрос от подписчицы: может ли появление этих попрошаек быть связано с мафией?
Большинство участников сообщества высмеяли предположение обеспокоенной женщины. Однако, организованность новых попрошаек и их отличая от завсегдатых заставляет задуматься.
Могут ли они быть связаны с местными криминальными авторитетами этнической мафии или же с заезжими? Понятно, что сотрудники работодателей никогда не сдадут. Найти связи ещё сложнее. Поэтому пока оставим это правоохранителям.
Однако предлагаю перед тем как подавать деньги любому попрошайке воспользоваться советом жительницы Ноябрьска Светланы Ивановой:
«У нас в Райта (сеть супермаркетов. прим. авт.) много таких было, я их всех проверяла документы из всех только одни были настоящие с благотворительного фонда. Я у них спросила, как определить настоящие или нет? На что мне ответили, только могут просить деньги благотворительные фонды, а сами родители не имеют право.»
Не менее подозрителен дуэт глухонемых инвалидов азиатской внешности. Приветливые мужчина и женщина средних лет с лучезарной улыбкой вручают на улице прохожим флажок ко Дню Победы или светящийся воздушный шар за 500 рублей с надписью: « Я инвалид по слуху. но прошу не милостыню. Чтобы иметь возможность выжить, по доброте купите флаг (шар). Спасибо за доброту по цене 100 или 200 (500) рублей». Появление сладкой парочкой связывают с открытием сезона гастролёров.
«Пару дней назад видела, как один из таких глухонемых разговаривал по телефону, — разоблачила глухих попрошаек жительница Ноябрьска Мария Сарычева.
Близиться лето поезда опять принесут в город желающих подзаработать на жалости богатых ямальцев. Ведь окружной центр занятости на абсолютном серьёзе убеждает жителей России, что средняя зарплата в ЯНАО 88 тыс. рублей при реальной 35 тыс. рублей. Чтобы не попасться на уловку бессовестных людей и не разлагать предлагаю запомнить старинную еврейскую мудрость: «Прежде чем подать милостыню, пусть она сначала запотеет в твоей руке». Ведь найти и помочь тому, кто действительно нуждается гораздо полезней для души, чем подавать каждому встречному.
«Покупка флажка или другая подобная помощь попрошайкам способствует завозу новых попрошаек. Зарабатывают, не попрошайки, а те кто стоит выше, это нелегальный бизнес, а значит это ОПГ», — поделился мнением житель Ноябрьска Андрей Иванов.
Это единственный способ борьбы с бессовестными людьми, потому что закон не запрещает попрошайничество, если оно не нарушает общественный порядок, сами нищие не находятся в рабстве или в бизнес не привлекают несовершеннолетних. Максимум, что можно сделать попросить полицейских проверить документы попрошаек, чтобы выяснить действительно ли они те за кого себя выдают.
Начальство попрошаек использует в своих целях самые высокие чувства ямальцев: сострадание и патриотизм. Такие флажки бесплатно раздают перед Днём Победы. Они начали их продавать за месяц. На окраине цена флага 100 рублей, а в центре 200 Источник фотографии: авторские права на фотографии использованные в материале принадлежат праваобладателям