«Бьет — значит любит»: что нужно знать об абьюзе

«Бьет, значит любит», «она сама его спровоцировала», «если так тяжело, то почему не уходит?» — с такими фразами можно столкнуться, если поднять тему домашнего насилия в компании. Еще страшнее ситуацию делает то, что компания может быть полностью женской — но жертва насилия все равно не получит сочувствия и понимания.

При этом насилие в семье далеко не всегда выглядит как физический ущерб. Гораздо чаще это изощренные действия, которые могут затронуть каждую (и каждого — мужчины тоже становятся жертвами насилия).

Что такое «домашнее насилие»?

Насилие или «абьюз» — это действия с целью утверждения собственного превосходства над партнером. Для этого может использоваться множество тактик, которые помогают получить власть и контроль над жертвой. При этом абьюзер считает свои действия совершенно оправданными и правильными.

Домашнее насилие имеет разные формы: как физическое (в том числе сексуальное), так и ментальное (словесное). Он может быть активным (физически или устно) или пассивным (игнорирование и избегание). Абьюз не ограничивается физическим насилием. При этом ментальные проявления часто оказываются гораздо более разрушительными, обманчивыми и жестокими.

Абьюзер — это человек, для которого сила, контроль, право (обеспечивающее контроль) и обоснование (для необходимости контроля) стоят превыше всех остальных ценностей.

Считать, что обидчик думает так же, как и все остальные — серьезна ошибка. Тяга к утверждению своей власти кроется в особом менталитете. Они не смотрят на других людей так же, как мы, и точно не попадают под характеристика «нормального» человека (даже если внешне кажутся обычными людьми).

Другой характерной чертой абьюзера является его ослабленная совесть. Уровень насилия возрастает по мере того, как уменьшается влияние совести. Без совести человек не может участвовать в здоровых отношениях. Он не может сопереживать и чувствовать то, что чувствуют они.

Абьюзер находится в центре своей вселенной. Он рассматривает своих жертв как объекты, принадлежащие ему. Человек без сочувствия и совести, очевидно, будет объективировать других — превращать в «предметы», чтобы оправдать их использование и злоупотребление властью. А поскольку его мировоззрение состоит из чувства собственного превосходства, он оправдывает себя и обвиняет других в собственных поступках. По его оценке, он просто делает то, что должен, чтобы сохранить свою собственность.

Обычно они с презрением относятся к женщинам. Чтобы подчеркнуть свое отношение, они используют деградированные и унизительные определения.

Ярость — еще одно проявление тактики абьюза. Часто это происходит в виде «неожиданной атаки» без видимой причины. Например, он может вдруг начать кричать, ругаться и бросать вещи. Ярость может продолжаться довольно долго, пока жертва пытается спрятаться, опасаясь за свою безопасность. При этом абьюзеры в гневе часто не выходят из себя полностью. Например, если они разбивают вещи, они часто делают это выборочно, сохраняя свою собственность.

Как проявляется домашнее насилие?

Физическое проявление. Абьюзер не видит человека в жертве и считает, что нанося повреждения «преподает урок». При этом насилие может быть как едва заметным (щипки, подзатыльники), так и проявляемым «в полную силу».

Эмоциональное насилие. К нему относится обесценивание мыслей и идей партнера, игнорирование, унизительные комментарии и много другое. Конечно, часто встречаются люди с плохим чувством юмора. Но если после шуток партнера вам хочется плакать, а он вполне доволен этим результатом, есть смысл задуматься о том, насколько это здоровые отношения.

Что делать, если вы стали жертвой домашнего насилия

Обратиться за помощью можно как в государственные, так и в негосударственные кризисные центры. Разница только в том, что государственные центры всеми силами будут пытаться сохранить семью и подталкивать вас к тому, чтобы «помириться» с абьюзером. В негосударственных же центрах можно получить комплексную социальную, психологическую и юридическую поддержку, консультацию и помощь в принятии решений.

Сообщение «Бьет — значит любит»: что нужно знать об абьюзе появились сначала на Умная.