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Келли Роуленд ответила на слухи о воссоединении группы Destiny’s Child
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Келли Роуленд ответила на слухи о воссоединении группы Destiny’s Child 

Журнал ОК! 1 час назад
После триумфального выступления грппы Destiny’s Child в составе Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс на Коачелле, в сети появились слухи о том, что группа будет сопровождать Бейонсе и Джей Зи во время их совместного тура On The Run. Келли Роуленд прокомментировала их и сказала, что повторного воссоединения не будет.
Келли Роуленд также добавила, что не знает, откуда могли появиться слухи, потому что совместное турне даже не обсуждалось.
«Я впервые услышала об этом сейчас. Мы ничего не обсуждали. Она и Джей собираются в тур, и мне грустно, что я не увижусь с ними долгое время, но выступать с ними мы точно не будем», — сказала Келли.
Она также рассказала, что была счастлива вновь выступить со своими коллегами, а их связь с Бейонсе на сцене ощущается так же, как и раньше. Келли добавила, что во время репетиций все участницы погрузились в ностальгию, так как подготовка к выступлению проходила, как и вов ремена Destiny’s Child. Она добавила, что девушки считают себя друг друга не друзьями, а сестрами — настолько они привыкли друг к другу.
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