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Волонтёры помочь в поисках пропавшего в Прикамье жителя Екатеринбурга
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Волонтёры помочь в поисках пропавшего в Прикамье жителя Екатеринбурга 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Жителя Екатеринбурга, который пропал 5 марта в районе Чернушки, продолжают искать в Пермском крае.
Волонтёры поискового отряда «Поиск пропавших детей. Пермь и Пермский край» просят неравнодушных жителей Чернушки выйти на поиски мужчины 6 мая. Сбор назначен на 9 утра на ул. Нефтяников, 3Б (отдел МВД).
«Форма одежды: Резиновые сапоги (обязательно), непромокаемая одежда, головной убор, яркий жилет или яркая деталь. С собой нужно взять свисток, фонарик, рацию, полностью заряженный телефон, нож, спички или зажигалку, горячие напитки (чай, кофе), перекус. А также — спрей для защиты от клещей», — пояснили в отряде.
Телефон координатора –89024791444 (Михаил).
Напомним, молодой человек из Екатеринбурга пропал в начале марта. Он развозил товар по сельским магазинам Пермского края и исчез в районе Чернушки. Полицейские нашли его автомобиль, а вот сам Илья пропал.
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